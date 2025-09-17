Horoscope Surya gochar kanya rashi today know which zodiac got labh and Bhagya prediction in hindi Surya gochar: कन्या राशि में आज जा रहे हैं सूर्य, इन राशियों के लिए लाभ के योग, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Surya gochar: कन्या राशि में आज जा रहे हैं सूर्य, इन राशियों के लिए लाभ के योग

सूर्य आज राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य का कन्या राशि में जाना बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस दिन सूर्य के कन्या राशि में जाने से कई राशियों के लिए परिवर्तन संभव है। अब सूर्य एक महीने इसी राशि में रहेंगे। आइए जानें इससे किन राशियों को लाभ होगा

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 09:20 AM
सूर्य आज राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य का कन्या राशि में जाना बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस दिन सूर्य के कन्या राशि में जाने से कई राशियों के लिए परिवर्तन संभव है। अब सूर्य एक महीने इसी राशि में रहेंगे। सूर्य बुध की राशि में जा रहे हैं, सूर्य और बुध दोनों मित्र ग्रह है, इसलिए इस राशि में जाने से लाभ, अचानक धनलाभ, धन वापस मिलने के योग आदि होंगे ।आइए जानें इससे किन राशियों को लाभ होगा।

कन्या राशि के लिए सूर्य मान सम्मान दिलाएंगे। इस राशि के लोग एनर्जेटिक रहेंगे और आपके लिए अलग-अलग जगह से धन लाभ के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर इस राशि के लिए सूर्यदेव अच्छे परिणाम लाएंगे।

सिंह राशि के लिए भी सूर्य का गोचर लाभकारी रहेगा। आपको धन लाभ तो होगा ही साथ ही इनकम के नए सोर्स बनेंगे। समाज में आपका कद और ऊंचा होगा। ऑफिस में साजिश से बचें। गॉसिप करने के बजाय काम पर ध्यान दें।

वृश्चिक राशि के लिए इनकम बढ़ने के योग हैं। आपको सूर्य विभिन्न कार्यों में सफलता दिलाएंगे।इस राशि के लोगों को ऑफिस में और समाज में तारीफ और सम्मान दोनों मिलेंगे। हेल्थ को लेकर थोड़ा सतर्क रहें।

धनु राशि वालों को सूर्य लाभ कराएंगे।आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। इस राशि के लोगों का बिजनेस चल निकलेगा। आपके लिए सरकारी नौकरी में जगह पाने का योग बन रहा है, इसलिए परीक्षा में मेहनत करें।

कुंभ राशि के लिए अचानक धन पाने के योग बन रहे हैं, अगर आपका पैसा कहीं अटका है, तो आपको लाभ होगा। इस राशि के लोगों को समाज में सम्मान मिलेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

डिस्क्लेमर-इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

