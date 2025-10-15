Hindustan Hindi News
Surya gochar: सूर्य, मंगल मिलकर इन राशियों को कराएंगे धन लाभ, धनतेरस से पहले सूर्य बदल रहे राशि

Wed, 15 Oct 2025 09:19 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
सूर्य 17 अक्टूबर को धनतरेस से एक दिन पहले राशि बदल रहे हैं। सूर्य का यह राशि परिवर्तन तुला राशि में हो रहा है। ऐसे में इस राशि में मंगल भी विराजमान हैं। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की युति के कारण कई राशियों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। आइए जानें इससे किन राशियों को लाभ होगा। दोनों की युति से आदित्य मंगल राजयोग का निर्माण होगा। जिसका सभी के ऊपर असर होगा। खासकर वृषभ, मिथुन, कर्क और तुला राशि वालों के लिए यह राजयोग बहुत लाभ देगा। क्योंकि तुला राशि में दोनों ग्रह जा रहे हैं, इसलिए इस राशि पर खास प्रभाव होगा। मंगल से जहां इन्हें एनर्जी मिलेगी, वहीं सूर्य आत्मविश्वास लाएंगे। बिजनेस आपको अच्चा चल पड़ेगा और दिवाली के कारण पिछले साल से इस बार मुनाफा अधिक होने के योग भी बन रहे हैं।

वृषभ राशि के लोगों के लिए आदित्य मंगल राजयोग शुभ फल देगा। इस राशि के लोगों को काम में परेशानी नहीं आएंगी और अपना टारगेट आसानी से पा लेंगे। आपके प्रमोशन और तरक्की के योग भी बन रहे हैं। बिजनेसमैन भी बिजनेस में अचानक लाभ पा सकेंगे। आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं।

मिथुन राशि वालों के लिए किस्मत का साथ होगा, आपके काम भाग्यवश भी बनेंगे। शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा, लेकिन फिर भी आपको संभलकर चलना है। आपके लिए आत्नविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे ऑफिस में आपको एकस्ट्रा जिम्मेदारी भी मिल सकती है।

कर्क राशि वालों के लिए परिवार में खुशियां आएंगी, पिता और संतान की तरफ से आपको लाभ होगा और संबंध अच्छे होंगे। आपके लिए धन लाभ और बन रहा है। एनर्जी होने के कारण आपके सभी काम बनते जाएंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
