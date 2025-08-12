Horoscope Surya gochar in Singh Rashi on 17 August know mesh to meen zodiac impact Surya Gochar: अपनी ही राशि में जा रहे हैं सूर्य, जानें किन राशियों को कराएंगे लाभ, किनके लिए परेशानी, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Surya Gochar: अपनी ही राशि में जा रहे हैं सूर्य, जानें किन राशियों को कराएंगे लाभ, किनके लिए परेशानी

Horoscope Surya gochar: सूर्य दे‌व 16 और 17 अगस्त की रात अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे। वहां यह 17 सितंबर, 2025 को दिन में 01.53 तक रहेंगे। सिंह राशि में पहले से केतु हैं। आइए जानें सूर्य के इस परिवर्तन से किन राशियों को फायदा होगा और किन को नुकसान

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, समीर उपाध्याय ज्योतिर्विदTue, 12 Aug 2025 07:59 AM
सूर्य दे‌व 16 और 17 अगस्त की रात 01.54 बजे अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे। वहां यह 17 सितंबर, 2025 को दिन में 01.53 तक रहेंगे। सिंह राशि में पहले से केतु हैं। ऐसे में सूर्य का सिंह राशि में केतु साथ गोचर ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत मत्वपूर्ण है। आइए जानें इस गोचर का सभी राशियों पर क्या प्रभाव होगा। कुछ राशियों जैसे मेष, मिथुन, वृश्चिक, तुला वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं सूर्य के सिंह राशि में गोचर का बारह राशियों पर प्रभाव :

मेष : संतान संबंधित शुभ समाचार। पुराने किए कार्यों का लाभ मिलेगा। पूर्वानुमान संबंधी मामलों में आधी-अधूरी सफलता।

वृष : मरम्मत तथा माता-पिता के स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है। घर तथा दफ्तर में अशांति रहने के योग, नई जिम्मेदारी, नई खरीदारी कर सकते हैं।

मिथुन : लाभकारी परिवर्तन होंगे, आपकी तरक्की हो सकती है। छोटे भाई-बहन से संबंधित शुभ समाचार। मित्रों का पूर्ण सहयोग। पराक्रम बढ़ेगा। रुके काम बनेंगे।

कर्क : आर्थिक लाभ के साथ बड़ा खर्च भी होगा। नए कार्य में पूंजी निवेश। वाणी पर नियंत्रण रखना लाभप्रद रहेगा।

सिंह : मान-सम्मान मिलेगा। पुराने संबंधों में विवाद हो सकता है। नए संबंध बनेंगे। नई कार्य-योजना पर कार्य प्रारंभ।

कन्या : स्वास्थ्य, मरम्मत तथा नई खरीदारी पर खर्च। गलत निर्णय ले सकते हैं। आर्थिक क्षति। निवास या कार्यस्थल में परिवर्तन की संभावना।

तुला : तरक्की होगी, इसके साथ आर्थिक लाभ भी होगा। मनोवांछित कार्य में सफलता। स्वास्थ्य संबंधी समस्या समाधान।

वृश्चिक : रुके काम बनेंगे। पहले किए कार्यों की वाहवाही होगी। नई जिम्मेदारी। स्वास्थ्य एवं मरम्मत पर खर्चा हो सकता है।

धनु : महत्वपूर्ण कार्य में अतिरिक्त प्रयासों से सफलता। स्वास्थ्य एवं मानसिक शांति का ध्यान रखें।

मकर : मानसिक उलझन। स्वास्थ्य एवं मरम्मत कार्य पर खर्च। गलत निर्णय से हानि। संघर्षपूर्ण सफलता।

कुंभ : कम दूरी या लंबी यात्रा। घर में अशांति। कुछ रुके काम बनेंगे। घर में मौन रहकर व्यर्थ विवाद से परहेज करें।

मीन : कुछ पुरानी स्वास्थ्य समस्या का समाधान। विरोधी परास्त होंगे। लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं।