सूर्य का कुंभ गोचर है खास, पुत्र की राशि में गए पिता, राहु, बुध भी मौजूद, बनेंगे कई राजयोग, किन राशियों के लिए लाभ
Surya gochar rashifal in hindi: सूर्य का गोचर कुंभ राशि में आज हो जाएगा। सूर्य कुंभ राशि में जाकर शनि के साथ तो संयोग बनाएंगे, साथ ही राहु के साथ भी संयोग बनेंगे। यहां हम आपको बताएंगे कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन से किन राशियों के लिए लाभ के योग हैं। सूर्य हर महीने में राशि बदलते हैं, इससे कई राशियों के लिए लाभ के योग, तो कई राशियों के लिए दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी सूर्य शनि की मकर राशि में थे, अब वो शनि की कुंभ राशि में आएंगे, लेकिन यहां इतना फर्क है कि अभी कुंभ राशि में राहु भी बैठें । इस प्रकार राहु के होने से से ग्रहण योग बनेगा। कुंभ राशि में बुध भी हैं, तो बुधादित्य योग बनेगा। इसके अलावा शुक्र के साथ शुक्रादित्य राजयोग बनेगा। सूर्य की इन युति के कारण कई राशियों को इससे लाभ होगा। यहां हम बात रहे हैं, उन राशियों के बारे में जो आपके लिए लाभ लाएंगी।
सूर्य गोचर से वृषभ राशि को क्या लाभ?
सूर्य कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, इससे आपकी राशि के लिए लाभ के योग बनेंगे। वृष राशि के लोगों को पिता के साथ अच्छे रिलेशनशिप से लेकर बिजनेस और नौकरी में सम्मान मिलेगा और आपके लिए अच्छे बदलाव लेकर आएंगे। इस राशि के लोगों के लिए बिगड़े काम बनेंगे, आपका स्ट्रैस कम होगाष लवलाइफ में भी आपकी पार्टनर के साथ ट्यूनिंग पहले से अच्छी होगी।
बिजनेस कर्क वालों के लिए बेस्ट
सूर्य गोचर का कर्क वालों के लिए भी खास रहेगा। इस राशि के लोगों को लवलाइफ में अच्छे पल मिलेंगे। बिजनेस आपके लिए बेस्ट है, तो इस पर फोकस ज्यादा करें। पैरेंट्स भी लाइफ के हर एरिया में आपको सपोर्ट करेंगे। आपके लिए हेल्थ भी सही रहेगी, लेकिन इस दौरान ज्यादा स्ट्रैस ना लें।
सिंह राशि वालों के लिए चीजें बदलेंगी
सिंह राशि वालों के लिए सूर्य गोचर एन नईएनर्जी लेकर आया है। आपके लिए इनकम के नए सोर्स भी बनेंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी इस गोचर से बढ़ेगा। आपको बिजनेस से लेकर नौकरी में परिस्थितियां बदलेंगी और अच्छे बदलाव आपको लाभ कराएंगे।
कुंभ राशि के लिएसूर्य का गोचर क्या लाएगा?
सूर्य का गोचर आपको इस समय अच्छे संबंध बनवाएगा, खासकर उच्च अधिकारियों से आपकी अच्छी बनेगी, इससे बिजनेस में आपको लाभ होगा। अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिएसरकारी नौकरी के चांस भी बन रहे हैं।
सूर्य गोचर का धनु राशि पर क्या होगा असर?
सूर्य गोतर धनु राशि वालों के लिए आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगा। करियर में आपके पास ऐसे मौके आए हैं, जहां आप लाभ पाएंगे। आपको अपने टारगे्ट्स पर अच्छे से फोकस करना है और कम डेडलाइन में भी बेस्ट रिजल्ट देना है। आपकी मेहनत यहां पर खास रहेगी।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां