सूर्य के इस महीने दो गोचर, किन राशियों की लाइफ में लाएंगे लाभ के योग
Surya rashi Parivartan 2025: ग्रहों के राजा सूर्य अब कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर 17 सितंबर को होगा। इसके अलावा 13 सितंबर को सूर्य का एक और परिवर्तन होने वाला है, जो कई राशियों के लिए परिवर्तन लाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल सूर्य सिंह राशि में हैं, अब 13 सितंबर को सूर्य उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, इसके बाद बुध के स्वामित्व की कन्या राशि में जाएंगे। सूर्य 17 सितंबर 2025 को देर रात 01 बजकर 38 मिनट पर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बुध सूर्य का मित्र है और अपने नक्षत्र में जाने से सूर्य की शक्ति बढ़ेंगी, इससे कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। आइए जानें इस का क्या प्रभाव राशियों पर होगा।
वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य के दो परिवर्तन बहुत खास होंगे। आपका पैसा इस समय बचेगा। आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी। बिजनेस वालों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। पिता से संबंध अच्छे होंगे। आपके लिए भी संतान से रिश्तों में सुधार होगा।
कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छे नतीजे देंगे। अगर कलाकार हैं, तो आपको इस समय मौके मिलेंगे। आपको लोग जानेंगे। लीगल मामले निपट सकते हैं। निवेश के जरिए भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं।
सिंह राशि वालों के इस समय सूर्य मेहरबान रहेंगे। आपको आत्मविश्वास में खास चमक मिलेगी, कम्युनिकेशन और वाणी के जरिए आपको लाभ होगा। कुछ लोगों को सरकारी एग्जाम में पास होने के संकेत मिल रहे हैं। परिवार के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। बुध के कारण आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।