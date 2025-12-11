Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Surya gochar in dhanu and 2026 shani ki makar rashi know which zodiac benefit
16 दिसंबर को गुरु की राशि, नए साल 2026 में शनि की राशि में आएंगे सूर्य, जानें किस राशि को मिलेगा लाभ

16 दिसंबर को गुरु की राशि, नए साल 2026 में शनि की राशि में आएंगे सूर्य, जानें किस राशि को मिलेगा लाभ

संक्षेप:

16 दिसंबर को सूर्य देव गुरु की राशि धनु में जाएंगे, इसके बाद नएसाल में शनि की राशि में जाएंगे। धनु में जाने से इसे धनु संक्रांति और गुरु में जाने से इसे मकर संक्रांति कहते हैं। आपको बता दें कि ग्रहों में सूर्य राजा हैं और देवों में पंच देवों में गिने जाते हैं। 

Dec 11, 2025 01:48 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

Surya gochar dhanu rashi: 16 दिसंबर को सूर्य देव गुरु की राशि धनु में जाएंगे, इसके बाद नएसाल में शनि की राशि में जाएंगे। धनु में जाने से इसे धनु संक्रांति और गुरु में जाने से इसे मकर संक्रांति कहते हैं। आपको बता दें कि ग्रहों में सूर्य राजा हैं और देवों में पंच देवों में गिने जाते हैं। ये ऐसा देव हैं, जो साक्षात दिखाई देते हैं। पौष मास में सूर्य धनु राशि में गोचर करेंगे। धनु राशि में जाने के बाद से खरमास लग जाएगा, जिससे मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। इसके बाद मकर संक्रांति यानी शनि की राशि मकर में सूर्य प्रवेश करेंगे, जिससे मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। आइए जानें सूर्य के इन गोचर से किस राशि को मिलेगा लाभ

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूर्य की इस संक्रांति से किन राशियों को मिलेगा लाभ

इस माह में सूर्य धनु राशि का होता है। इस वर्ष 15,16 दिसंबर की सुबह 4:19 से 14 जनवरी 2026 की दोपहर 3:07 मिनट तक सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने तक तक खरमास रहेगा। इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। पिछले कुछ सालों में ये पर्व कभी-कभी 15 जनवरी को मनाया गया था। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर धन लाभ कराने वाला रहेगा। आर्थिक तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। पिता से आपके रिश्ते बेहत होंगे। सिंह राशि वालों को बिजनेस में लाभ तो मिलेगा ही साथ ही आपको नौकरी में आपकी पॉजिशन अच्छी होगी। तुला राशि के लिए लवलाइफ में अच्छी खबर मिल सकती है, इस राशि के लोगों को ऑफिस में बेहतर स्थिति मिलेगी। ऑफिस में सभी आपको सपोर्ट करेंगे। धनु राशि को सूर्य लाभ के साथ भाग्य भी देगें। भाग्य के कारण आपके काम बनेंगे, समाज में आपकी अलग ही छवि होगी। धन लाभ के भी प्रबल योग बन रहे हैं।

read moreये भी पढ़ें:
साल 2026 में शनि की साढ़ेसाती वाली 3 राशियों की लाइफ में शनि क्या करेंगे हलचल

लगेगा खरमास
खरमास शुरू हो जाने से विवाह संस्कारों पर एक माह के लिए रोक लग जाएगी। साथ ही अनेक शुभ संस्कार जैसे जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश भी नहीं किया जाएगा। खरमास में पूरे महीने व्रत का पालन करना चाहिए। पूरे माह भूमि पर ही सोना चाहिए। एक समय केवल सादा और सात्विक भोजन करना चाहिए। इस मास में व्रत रखते हुए भगवान विष्णु का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए। श्रीविष्णु स्तोत्र का पाठ भी शुभ होता है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने