कल सूर्य जाएंगे गुरु के घर, इन राशियों के लिए बनाएंगे लाभ के योग

संक्षेप: Surya Gochar in December 2025 dhanu sankranti: हस्पति की राशि धनु में सूर्य 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार तक रहकर चराचर जगत पर अपना प्रभाव स्थापित करेंगे और इसी के साथ खरमास का समापन हो जाएगा तथा सूर्य देव अपनी उत्तरायण की यात्रा भी आरंभ कर देंगे।

बृहस्पति की राशि धनु में सूर्य 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार तक रहेंगे। सूर्य के धनु राशि में जाने का सभी राशियों पर गहरा प्रभाव रहेगा। नए साल में सूर्य देव अपनी उत्तरायण की यात्रा भी आरंभ कर देंगे। आपको बता दें कि एक संवत्सर में अर्थात एक वर्ष में बारह राशियों पर भ्रमण करते हुए सूर्य बारह संक्रांति करते हैं। सूर्य देव जब एक राशि से दूसरी राशि मे प्रवेश करते है तो यह स्थिति संक्रांति अर्थात गोचर कहलाती है। इस महीने में 16 दिसम्बर से 14 जनवरी 2025 तक सूर्य देव के धनु राशि में गोचर से भारत सहित सभी राशियों पर असर होगा। यहां जानें सूर्य का यह गोचर किन राशियों को लाभ कराएगा।

मेष राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव

सूर्य के गोचर से मेष राशि वालों के पराक्रम, पुरुषार्थ, लीडरशिप एबिलिटी में वृद्धि होगी। कार्यों में भाग्य का साथ मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। पिता के आशीर्वाद में वृद्धि होगी। बौद्धिक क्षमता के आधार पर कार्यों में उन्नति होगी। धन संबंधित कार्यों में प्रगति होगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। मानसिक स्थिरता एवं धार्मिक प्रकृति में वृद्धि होगी। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। नई डिग्री एवं नए विषय के अध्ययन के लिए समय अनुकूल रहेगा।

कर्क राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव

कर्क राशि वालों को शत्रुओं पर विजय मिलेगी । वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी लेकिन वाणी से अवरोध की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इस समय आपको मुकदमा में विजय की स्थिति बनेगी। प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी। पुराने रोगों से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक कार्यों को लेकर उलझन बढ़ेगा। आंखों की समस्या एवं दातों की समस्या को लेकर उलझन दे सकती है। दूरस्थ अथवा विदेशी यात्रा पर खर्च बढ़ेगा। धार्मिक यात्रा पर खर्च बढ़ेगा। परिवार अथवा पारिवारिक जनों को लेकर तनाव बढ़ सकता है।

सिंह राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव सिंह राशि के लोगों के मनोबल में वृद्धि होगी । मानसिक स्थिरता में वृद्धि होगी। बौद्धिक क्षमता का विस्तार बढ़ेगा। बौद्धिक क्षमता के आधार पर कार्यों में तीव्र प्रगति होगी। आय एवं लाभ के नए स्रोत प्राप्त होंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। अध्ययन अध्यापन एवं नई डिग्री के लिए समय अनुकूल रहेगा। पिता के आशीर्वाद एवं पिता के सहयोग में वृद्धि होगी। क्रोध में अथवा झल्लाहट में वृद्धि भी हो सकती है। अतः नियंत्रण रखें। व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार होगा। सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों को लाभ प्राप्त होगा। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी।

तुला राशि वालों पर क्या प्रभाव

पराक्रम पुरुषार्थ एवं सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त की स्थिति बनेगी। पेट एवं पैर की समस्या के कारण तनाव हो सकता है। क्रोध में वृद्धि हो सकती है। दांपत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में सकारात्मक आएगी। आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। सामाजिक क्षेत्र से जुड़कर आर्थिक लाभ मिल सकता है। जीवन साथी को चोट अथवा ऑपरेशन हो सकता है।

वृश्चिक राशि वालों पर क्या प्रभाव वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी। धन संबंधित कार्यों में प्रगति होगी। सरकारी तंत्र से लाभ की संभावना बनेगी। तार्किक शक्ति में वृद्धि होगी। चोट अथवा ऑपरेशन की संभावना बनेगी। आंखों की समस्या को लेकर तनाव हो सकता है। पारिवारिक कार्यों पर खर्च बढ़ेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। पिता से लाभ की संभावना भी है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। मनोबल में उच्चता बनी रहेगी। पेट की समस्या के कारण तनाव हो सकता है।

कुम्भ राशि वालों के लिए क्या प्रभाव

अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी । वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। जीवन साथी से लाभ की संभावना बनेगी । प्रेम संबंध में सकारात्मकता आएगी । शेयर बाजार, सट्टा बाजार अथवा किसी अन्य क्षेत्र से अचानक धन लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। संतान के पक्ष से नई सूचना या प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। अध्ययन अध्यापन में अवरोध कम होंगे। बौद्धिक क्षमता का सार्थक प्रयोग हो पाएगा। साझेदारी के कार्यों से लाभ संभव है।