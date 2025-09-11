Horoscope surya budh yuti 2025 kanya rashi mein lucky zodiac signs sun mercury conjunction in virgo rashifal 17 सितंबर से इन 3 राशियों की होगी चांदी, कन्या राशि में बनेगी सूर्य-बुध की युति, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
17 सितंबर से इन 3 राशियों की होगी चांदी, कन्या राशि में बनेगी सूर्य-बुध की युति

Surya Budh Yuti: सितंबर महीने के मध्य में कन्या राशि में सूर्य-बुध का मिलन होने वाला है। सूर्य-बुध के एक ही राशि में आने का कुछ राशियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जानें सूर्य-बुध युति से किन राशियों को होगा लाभ।

Budh-Surya Yuti 2025 September: ज्योतिष शास्त्र में कुछ ग्रहों की युति अत्यंत शुभ व कल्याणकारी मानी गई है। हर ग्रह एक निश्चित समय में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। 17 सितंबर से बुध व सूर्य की कन्या राशि में युति बनने जा रही है। बुध कन्या राशि में 15 सितंबर और सूर्य का गोचर कन्या राशि में 17 सितंबर को होगा। बुध व सूर्य मिलकर बुधादित्य राजयोग का निर्माण करते हैं। बुध व सूर्य का कन्या राशि में मिलन सभी 12 राशियों पर प्रभाव डालेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह युति अत्यंत लाभकारी रहने वाली है। जानें बुध-सूर्य की युति से किन राशियों को होगा फायदा।

1. सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए बुध-सूर्य की युति लाभकारी रहने वाली है। इस समय आपको इनकम के नए स्रोत मिल सकते हैं। नौकरी पेशा करने वालों की स्थिति में सुधार होगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पराक्रम रंग लाएगा। वाणी मधुर रहेगी। व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी।

2. वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध-सूर्य का मिलन शुभ रहने वाला है। इस समय आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। निवेश का लाभ मिलेगा। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। रोजगार की तलाश करने वालों को अच्छी खबर मिलने की संभावना है। व्यापारियों को मुनाफे के अवसर प्राप्त होंगे।

3. धनु राशि- धनु राशि वालों को सूर्य-बुध की युति से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। इस समय आपके कामकाज में वृद्धि हो सकती है। कार्यस्थल पर आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। इनकम के नए सोर्स बनेंगे और पुराने सोर्स से भी रुपए-पैसे आएंगे। परिवार का साथ मिलेगा। व्यवसाय में उन्नति मिलेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

