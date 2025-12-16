शुक्र, सूर्य धनु राशि में 20 दिसंबर को होंगे साथ, इन राशियों के लिए लाभ ही लाभ

संक्षेप: सूर्य और शुक्र दिसंबर में एक साथ होंगे, इन दोनों ग्रहों के एक साथ होने से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। आइए जानें 20 दिसंबर को धनु राशि में गुरु और शुक्र क्या फल देंगे। 20 दिसंबर को सूर्य शुक्र एक साथ 20 दिसंबर को होंगे।

सूर्य और शुक्र दिसंबर में एक साथ होंगे, इन दोनों ग्रहों के एक साथ होने से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। आइए जानें 20 दिसंबर को धनु राशि में शुक्र औरसूर्य क्या फल देंगे। सूर्य अभी धनु राशि में हैं, इस राशि में शुक्र भी 20 दिसंबर को आ जाएंगे। इस प्रकार इन दोनों की युति बहुत खास होने वाली है। आपको बता दें कि शुक्र ग्रह सुख, समृद्धि, प्रेम, विवाह, सौंदर्य, विलासिता, कला और भौतिक सुख-सुविधाओं के कारक ग्रह हैं, वहीं सूर्य आत्मा, पिता, नेतृत्व, सम्मान, सफलता, ऊर्जा, हेल्थ और सरकारी सेवा, और आत्मविश्वास के कारक ग्रह हैं। अगर ये दोनों सही राशि में हैं, तो आपको शुक्र की कृपा से समृद्धि और सूर्य की कृपा से सफलता और सम्मान मिलेगा। इन दोनों के एक साथ होने से शुक्रादित्य योग भी बन सकता है। यहां पढें कौन सी राशियां इस युति से लाभ पाएंगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूर्य और शुक्र की इस युति से कौन सी राशियां लाभ पाएंगी

तुला राशि वालों के लिए इन दोनों ग्रहों की युति अच्छा लाभ देने वाली है।ऑफिस में बॉस के साथ आपकी अच्छी जमेगी।क्रिएटिव फील्ड में आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको किसी काम के लिए सम्मान भी दिया जा सकता है, पिता के साथ रिश्ते पहले से अच्छे हो जाएंगे।शुभ समाचार की प्राप्ति होगी।

मेष राशि वालों के लिए धनु राशि में सूर्य और शुक्र की युति बनना शुभ माना जा रहा है। आपका जो बिजनेस काफी समय से चल नहीं रहा था, अचानक चल पड़े, इस प्रकार आपको अचानक लाभ के योग बन रहे हैं। नए काम की शुरुआत के लिए बेहद ही शुभ माना जा रहा है।

सिंह राशि वालों को धनु राशि में इन दोनों ग्रहों की युति से खासा लाभ होगा। नौकरी में आपकी तारीफ होगी, बिजनेस अच्छा चलेगा। इनकम एक नहीं कईजगह से आपके लिए आएगी। सफलता आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मिलेगी। कुल मिलाकर आप आगे बढ़ेंगे।

