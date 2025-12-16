Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Surya and Shukra in dhanu Rashi in 20 december 2025 which yog these zodiac get labh
शुक्र, सूर्य धनु राशि में 20 दिसंबर को होंगे साथ, इन राशियों के लिए लाभ ही लाभ

शुक्र, सूर्य धनु राशि में 20 दिसंबर को होंगे साथ, इन राशियों के लिए लाभ ही लाभ

संक्षेप:

सूर्य और शुक्र दिसंबर में एक साथ होंगे, इन दोनों ग्रहों के एक साथ होने से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। आइए जानें 20 दिसंबर को धनु राशि में गुरु और शुक्र क्या फल देंगे। 20 दिसंबर को सूर्य शुक्र एक साथ 20 दिसंबर को होंगे।  

Dec 16, 2025 04:01 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सूर्य और शुक्र दिसंबर में एक साथ होंगे, इन दोनों ग्रहों के एक साथ होने से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। आइए जानें 20 दिसंबर को धनु राशि में शुक्र औरसूर्य क्या फल देंगे। सूर्य अभी धनु राशि में हैं, इस राशि में शुक्र भी 20 दिसंबर को आ जाएंगे। इस प्रकार इन दोनों की युति बहुत खास होने वाली है। आपको बता दें कि शुक्र ग्रह सुख, समृद्धि, प्रेम, विवाह, सौंदर्य, विलासिता, कला और भौतिक सुख-सुविधाओं के कारक ग्रह हैं, वहीं सूर्य आत्मा, पिता, नेतृत्व, सम्मान, सफलता, ऊर्जा, हेल्थ और सरकारी सेवा, और आत्मविश्वास के कारक ग्रह हैं। अगर ये दोनों सही राशि में हैं, तो आपको शुक्र की कृपा से समृद्धि और सूर्य की कृपा से सफलता और सम्मान मिलेगा। इन दोनों के एक साथ होने से शुक्रादित्य योग भी बन सकता है। यहां पढें कौन सी राशियां इस युति से लाभ पाएंगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूर्य और शुक्र की इस युति से कौन सी राशियां लाभ पाएंगी
तुला राशि वालों के लिए इन दोनों ग्रहों की युति अच्छा लाभ देने वाली है।ऑफिस में बॉस के साथ आपकी अच्छी जमेगी।क्रिएटिव फील्ड में आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको किसी काम के लिए सम्मान भी दिया जा सकता है, पिता के साथ रिश्ते पहले से अच्छे हो जाएंगे।शुभ समाचार की प्राप्ति होगी।

मेष राशि वालों के लिए धनु राशि में सूर्य और शुक्र की युति बनना शुभ माना जा रहा है। आपका जो बिजनेस काफी समय से चल नहीं रहा था, अचानक चल पड़े, इस प्रकार आपको अचानक लाभ के योग बन रहे हैं। नए काम की शुरुआत के लिए बेहद ही शुभ माना जा रहा है।

सिंह राशि वालों को धनु राशि में इन दोनों ग्रहों की युति से खासा लाभ होगा। नौकरी में आपकी तारीफ होगी, बिजनेस अच्छा चलेगा। इनकम एक नहीं कईजगह से आपके लिए आएगी। सफलता आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मिलेगी। कुल मिलाकर आप आगे बढ़ेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:सूर्य का धनु राशि में गोचर, किन राशियों को करेगा सबसे ज्यादा प्रभावित, ज्योतिर्व
Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Rashifal 2026 Surya Gochar Shukra Rashi Parivartan
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने