Horoscope Surya and Mangal yuti before diwali these zodiac get benefit दिवाली से पहले सूर्य और मंगल की बनेगी युति तुला राशि में, जानें किन राशियों के लिए लाभ के योग, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Surya and Mangal yuti before diwali these zodiac get benefit

दिवाली से पहले सूर्य और मंगल की बनेगी युति तुला राशि में, जानें किन राशियों के लिए लाभ के योग

Horoscope Surya and Mangal: दिवाली से पहले तुला राशि में दो बड़े ग्रह एक साथ होने वाले हैं। पहला है सूर्य और दूसरा है मंगल। दोनों जब एक साथ आते हैं, तो इनकी एनर्जी से कई राशियों को लाभ और कई राशियों के लिए परेशानी आती हैं।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 12:27 PM
share Share
Follow Us on
दिवाली से पहले सूर्य और मंगल की बनेगी युति तुला राशि में, जानें किन राशियों के लिए लाभ के योग

Horoscope Surya and Mangal: दिवाली से पहले तुला राशि में दो बड़े ग्रह एक साथ होने वाले हैं। पहला है सूर्य और दूसरा है मंगल। दोनों जब एक साथ आते हैं, तो इनकी एनर्जी से कई राशियों को लाभ और कई राशियों के लिए परेशानी आती हैं। इस साल दिवाली से पहले यानी 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में जाएंगे। इससे पहले 13 को मंगल भी तुला में आ जाएगें। इस तरह 17 को तुला राशि में दोनों ग्रह साथ होंगे। इस तरह तुला राशि में मंगल-सूर्य एक साथ होगें। इन दोनों की युति के कारण आदित्य मंगल राजयोग बनेगा, जिससे कई राशियों को लाभ होगा। सूर्य आत्मविश्वास, पिता, सरकारी या सत्तात्मक भूमिका, यश और सम्मान के कारक ग्रह माने जाते हैं। वहीं मंगल एनर्ज, शक्ति, साहस और पराक्रम का ग्रह है। ये दोनों एक साथ आते हैं। व्यक्ति एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंस से भरपूर और दृढ़ इच्छाशक्ति वाला हो जाता है। आइए जानें इस का असर किन राशियों पर अच्छा होगा।

मेष राशि -मेष राशि वालों के लिए सूर्य और मंगल की युति आपको सरकारी एरिया में महत्वपूर्ण लाभ दिला सकती है। खासकर नौकरी के मामले में आपको लाभ होगा। रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट करके आपको लाभ होगा। सैलरी बढ़ने के योग हैं औरजो काम पेडिंग है, वो पूरे होंगे।

ये भी पढ़ें:शनि नवंबर में बदलेंगे चाल, जानें शनि की साढ़ेसाती वाली राशियों पर क्या होगा असर

वृषभ राशि-वृषभ राशि वालों के लिए भी यह युति लाभकारी रहेगी। सैन्य, पुलिस, खेल, या रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए अच्छे योग हैं। भाग्य आपका साथ देगा और कोई डील फाइनल होने पर आपको लाभ देगी। करियर में आपके लिए समय अच्छा है। आपको अच्छी सफलता हासिल हो सकती है।

तुला राशि वालों के लिए कॉन्फिडेंस के कारण लाभ के योग बनेंगे। बिजनेसऔर आर्थिक स्थिति में वृद्धि देखने को मिलेगी। इनकम आपकी बढ़ सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।