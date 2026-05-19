Surya Nakshatra Gochar: 25 मई से इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, चंद्रमा के नक्षत्र में सूर्य लेंगे एंट्री
Surya Rohini Nakshatra Gochar 2026: सूर्य नक्षत्र परिवर्तन करके कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। ज्योतिष गणना के अनुसार, सूर्य कृपा से इन राशियों को सुख-समृद्धि व तरक्की प्राप्त होगी।
Sun Rohini Nakshatra Transit 2026 May: ग्रहों के राजा सूर्य जिस तरह से एक निश्चित समय में राशि परिवर्तन करते हैं, उसी तरह से नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मेष से लेकर मीन सभी 12 राशियों पर पड़ता है। ज्योतिष गणना के अनुसार, सूर्य 25 मई 2026 को कृत्तिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 7 जून 2026 तक विराजमान रहेंगे। ज्योतिष में रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा माने गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चंद्रमा के नक्षत्र में सूर्य का गोचर मेष समेत कई राशि वालों के लिए खुशियां लेकर आएगा। इन राशियों को सूर्य कृपा से तरक्की, धन व सफलता प्राप्त होगी।
जानें सूर्य का रोहिणी नक्षत्र परिवर्तन किन राशियों के लिए रहेगा शुभ-
1. मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए सूर्य नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक उत्थान लेकर आएगा। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आपका धन कहीं लंबे समय से अटका है, तो वापसी संभव है। कार्यक्षेत्र में तरक्की मिल सकती है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात संभव है।
2. सिंह राशि- सूर्य सिंह राशि के स्वामी है, इसलिए सिंह राशि के लिए सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन खास रहने वाला है। इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यापारिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। वाणी प्रभावशाली रहेगी, लोग आपसे प्रभावित होंगे।
3. कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए सूर्य नक्षत्र गोचर भाग्योदय कराने वाला साबित होगा। इस समय आप किसी महत्वपूर्ण काम में विजय प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक परेशानियां खत्म होंगी। मानसिक तनाव दूर होगा। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी संभव है।
4. धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने साधनों से भी धन का आगमन होगा। कार्यस्थल पर बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। व्यापारियों के हाथ कोई अच्छी डील लग सकती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
सूर्य कृपा पाने के लिए सरल उपाय-
-सूर्य कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें।
-सूर्य कृपा पाने के लिए प्रतिदिन 'ओम सूर्याय नम:' मंत्र का जाप करना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान