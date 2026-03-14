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Surya Gochar : कल से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, 1 माह तक सूर्य की तरह चमकेगा भाग्य

Mar 14, 2026 01:46 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ज्योतिष के अनुसार सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। समय-समय पर सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे गोचर कहा जाता है। 15 मार्च 2026 को सूर्य कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसे मीन संक्रांति भी कहा जाता है। सूर्य एक माह यानी 14 अप्रैल तक मीन राशि में ही रहेंगे।

Surya Gochar : कल से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, 1 माह तक सूर्य की तरह चमकेगा भाग्य

ज्योतिष के अनुसार सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। समय-समय पर सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे गोचर कहा जाता है। 15 मार्च 2026 को सूर्य कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसे मीन संक्रांति भी कहा जाता है। सूर्य एक माह यानी 14 अप्रैल तक मीन राशि में ही रहेंगे। खास बात यह है कि मीन राशि में पहले से शनि देव मौजूद हैं। ऐसे में सूर्य और शनि की युति बनने जा रही है। ज्योतिष में इन दोनों ग्रहों के संबंध को खास माना जाता है। सूर्य और शनि को शत्रु ग्रह भी कहा जाता है, लेकिन इनके बीच पिता-पुत्र का संबंध भी बताया गया है। इसलिए कई बार इनकी युति कुछ राशियों के लिए अच्छे परिणाम भी दे सकती है। सूर्य के इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय खास तौर पर बेहतर माना जा रहा है।

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कुछ राशियों के लिए इस गोचर से अच्छे दिनों की शुरुआत भी हो सकती है। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह समय फायदे वाला हो सकता है।

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए यह समय करियर के लिहाज से बेहतर माना जा रहा है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कुछ लोगों को प्रमोशन या वेतन बढ़ने की खबर भी मिल सकती है। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, वे धीरे-धीरे पूरे होने लग सकते हैं। विदेश से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं।

मिथुन राशि- मिथुन राशि के लोगों के लिए यह समय मेहनत का फल देने वाला हो सकता है। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। नौकरी बदलने का विचार भी बन सकता है। व्यापार करने वालों को किसी नए प्रोजेक्ट या डील से फायदा मिल सकता है। समाज में पहचान बढ़ने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए भाग्य का साथ मिल सकता है। कामकाज में नए अवसर मिलेंगे और व्यापार करने वालों को विस्तार का मौका मिल सकता है। कुछ लोग नया कारोबार शुरू करने की योजना बना सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होने के भी संकेत हैं। पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

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वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह गोचर आर्थिक मामलों में मददगार माना जा रहा है। सोच-समझकर किया गया निवेश फायदा दे सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई फैसला भी लिया जा सकता है। परिवार में किसी अच्छी खबर से खुशी का माहौल बन सकता है। प्रेम संबंधों में भी मजबूती आने के संकेत हैं।

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मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आत्मविश्वास बढ़ाने वाला माना जा रहा है। नौकरी और व्यापार में नए मौके मिल सकते हैं। समाज में पहचान मजबूत हो सकती है और परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों में भी सुधार देखने को मिल सकता है। पिता-पुत्र के बीच चल रही पुरानी अनबन खत्म होने की संभावना भी बताई जा रही है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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