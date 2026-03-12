Hindustan Hindi News
15 मार्च से शुरू होंगे इन 5 राशियों के अच्छे दिन, सूर्य की तरह चमक सकता है भाग्य

Mar 12, 2026 01:57 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
15 मार्च से शुरू होंगे इन 5 राशियों के अच्छे दिन, सूर्य की तरह चमक सकता है भाग्य

ज्योतिषशास्त्र के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य 15 मार्च 2026 को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसे मीन संक्रांति भी कहा जाता है। खास बात यह है कि मीन राशि में पहले से शनि देव मौजूद हैं, ऐसे में सूर्य और शनि की युति बनने जा रही है। ज्योतिषशास्त्र में सूर्य और शनि को परस्पर शत्रु ग्रह माना जाता है, लेकिन दोनों के बीच पिता-पुत्र का संबंध भी बताया गया है। इसलिए इनकी युति कुछ राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम भी दे सकती है। इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय खास तौर पर लाभ देने वाला माना जा रहा है। आइए जानते हैं, सूर्य गोचर से किन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन-

मेष राशि- करियर में लाभ होगा

मेष राशि के लोगों के लिए यह गोचर करियर के लिहाज से अच्छा रह सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। प्रमोशन या वेतन बढ़ने की संभावना भी बन सकती है। पहले से अटके काम धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे। विदेश से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों में राहत मिलने के संकेत हैं।

मिथुन राशि- मेहनत का मिलेगा फल

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय करियर में आगे बढ़ने के मौके ला सकता है। कामकाज में की गई मेहनत का फल मिल सकता है। नई नौकरी या पदोन्नति की संभावना बन सकती है। व्यापार करने वालों को किसी नए प्रोजेक्ट या डील में फायदा मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान बढ़ने के भी योग हैं और किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क बन सकता है।

कर्क राशि- व्यापार में लाभ के योग

कर्क राशि वालों को इस दौरान भाग्य का साथ मिल सकता है। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और व्यापार से जुड़े लोगों को विस्तार के मौके मिल सकते हैं। कुछ लोग नया कारोबार शुरू करने का फैसला भी कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है।

वृश्चिक राशि- आर्थिक स्थिति में होगा सुधार

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर आर्थिक मामलों में लाभ देने वाला माना जा रहा है। निवेश से फायदा हो सकता है, खासकर अगर सोच-समझकर निवेश किया जाए। इस दौरान प्रॉपर्टी खरीदने का विचार भी बन सकता है। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम संबंधों में भी मजबूती आने के संकेत हैं।

मीन राशि- परिवार का सहयोग मिलेगा

मीन राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है। नौकरी और व्यापार दोनों में नए अवसर मिल सकते हैं। समाज में पहचान मजबूत होगी और परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिल सकता है। पिता-पुत्र के बीच चल रही पुरानी अनबन दूर होने के संकेत हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

