17 अक्टूबर से इन राशियों का शुरू होगा अच्छा समय, सूर्य की तरह चमकेगा भाग्य

17 अक्टूबर 2025 को सूर्य देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन सूर्य देव कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को 9 ग्रहों का राजा और आत्मा का कारक ग्रह कहा जाता है। सूर्य की स्वराशि सिंह है, जबकि तुला इसकी नीच राशि मानी जाती है।

17 अक्टूबर 2025 को सूर्य देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन सूर्य देव कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को 9 ग्रहों का राजा और आत्मा का कारक ग्रह कहा जाता है। सूर्य की स्वराशि सिंह है, जबकि तुला इसकी नीच राशि मानी जाती है। ऐसे में सूर्य का तुला राशि में गोचर कई राशियों पर खास प्रभाव डालने वाला रहेगा। इस परिवर्तन से कुछ जातकों की किस्मत खुल सकती है। आइए जानते हैं, सूर्य के तुला राशि में प्रवेश से किन राशियों का शुरू होगा अच्छा समय-

मिथुन राशि: सूर्य का यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। कार्यस्थल पर सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और आपके नेतृत्व कौशल की सराहना होगी। मीडिया, कम्युनिकेशन, लेखन और पब्लिक रिलेशन से जुड़े लोगों के लिए यह समय लाभदायक रहेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी।

सिंह राशि: सूर्य स्वयं आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह गोचर आपके आत्मविश्वास को दोगुना कर देगा। इस समय आपके आकर्षण, प्रभाव और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी या व्यापार में उन्नति के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी और पिता से लाभ के योग बनेंगे।

Astrology in Hindi, Religion News, Spiritual, हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, राशिफल - Hindustan

कन्या राशि: कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर आर्थिक रूप से बेहद फलदायी रहेगा। पुराना अटका हुआ धन मिलने की संभावना है। करियर में प्रगति और सीनियर्स से सहयोग मिलेगा। जो लोग प्रमोशन या ट्रांसफर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए शुभ समाचार आने के योग हैं। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में भी सुधार होगा।

धनु राशि: धनु राशि वालों के लिए सूर्य का तुला में प्रवेश भाग्यवृद्धि का संकेत दे रहा है। विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी। पढ़ाई, परीक्षा या इंटरव्यू में अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यापार में नए अवसर और लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। इस अवधि में आपके आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा दोनों में बढ़ोतरी होगी।

कुंभ राशि: सूर्य का गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। यह समय निवेश, नई योजनाओं और बिज़नेस विस्तार के लिए शुभ है। पारिवारिक वातावरण में खुशियां रहेंगी और समाज में सम्मान प्राप्त होगा।