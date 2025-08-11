Horoscope sun transit in leo singh rashi mein Surya rashi parivartan rashifal lucky zodiac signs 17 अगस्त से इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, 1 साल बाद सूर्य करेंगे सिंह गोचर, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
17 अगस्त से इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, 1 साल बाद सूर्य करेंगे सिंह गोचर

Sun Transit in leo: सूर्य कुछ दिन बाद अपनी स्वराशि सिंह में गोचर कर कुछ राशियों को लाभकारी परिणाम प्रदान करेंगे। इन राशि वालों का सूर्य कृपा से अच्छा समय शुरू हो सकता है। जानें सूर्य का सिंह गोचर किन राशियों के लिए रहेगा अच्छा।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 09:05 AM
Surya Gochar August 2025: ग्रहों के राजा सूर्य करीब साल भर बाद अपनी स्वराशि सिंह में गोचर करने वाले हैं। सूर्य के सिंह राशि में आने से कुछ राशियों की स्थिति अच्छी होगी। इन राशि वालों को मान-सम्मान मिलने के साथ धन की प्राप्ति संभव है। नौकरी व व्यवसाय में भी अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य का सिंह गोचर 17 अगस्त को देर रात 02 बजे होगा और इस राशि में सूर्य 16 सितंबर तक विराजमान रहेंगे। जानें सूर्य का सिंह गोचर किन राशियों के लिए रहेगा लाभकारी।

1. मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों को सूर्य गोचर से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। इस अवधि में आपको व्यापार में उन्नति मिल सकती है। नौकरी से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। आय के नए स्रोत बनेंगे और व्यापारियों के लिए मुनाफे के योग बन रहे हैं।

2. सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। इस अवधि में धन का आगमन होगा। आर्थिक स्थिरता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में बदलाव संभव है। रोजी-रोजगार की खोज करने वाले जातकों को सुअवसरों की प्राप्ति होगी। अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं।

3. वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य गोचर की अवधि अच्छी रहने वाली है। इस समय व्यापार में विस्तार के योग बनेंगे। सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी। आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे और कार्यों की विघ्न-बाधा से मुक्ति पाएंगे। अपनों का साथ मिलेगा।

4. मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए सूर्य गोचर का समय लाभकारी रहने वाला है। इस समय आपको आपकी मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव होने के संकेत हैं। धन बचत के योग हैं। नौकरी से संबंधित अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

