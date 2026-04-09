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Surya Gochar 14 April: मेष राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य, जानें सभी राशियों पर क्या होगा असर

Apr 09, 2026 11:00 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
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सूर्यदेव हर महीने राशि बदलते हैं और इस बार 14 अप्रैल को सुबह करीब 3:30 बजे सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में इसे मेष संक्रांति कहा जाता है, जो काफी अहम मानी जाती है। इसी के साथ खरमास समाप्त हो जाएगा और नया सौर मास शुरू होगा।

Surya Gochar 14 April: मेष राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य, जानें सभी राशियों पर क्या होगा असर

सूर्यदेव हर महीने राशि बदलते हैं और इस बार 14 अप्रैल को सुबह करीब 3:30 बजे सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में इसे मेष संक्रांति कहा जाता है, जो काफी अहम मानी जाती है। इसी के साथ खरमास समाप्त हो जाएगा और नया सौर मास शुरू होगा। इस दिन पुण्यकाल सुबह 5:57 बजे से दोपहर 12:22 बजे तक रहेगा, जबकि महापुण्यकाल सुबह 5:57 बजे से 8:05 बजे तक माना गया है। इस दौरान दान-पुण्य और स्नान का विशेष महत्व होता है। सूर्य के इस गोचर का असर सभी राशियों पर अलग-अलग तरीके से देखने को मिलेगा।

आइए जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का मेष राशि में प्रवेश-

मेष राशि- मेष राशि में सूर्य उच्च के माने जाते हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए खास रहेगा। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को भी फायदा हो सकता है। हालांकि, वैवाहिक जीवन में हल्की परेशानी आ सकती है। दोस्तों का साथ बना रहेगा।

वृषभ राशि- वृषभ राशि के लोगों की आय बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ेंगे। काम में लापरवाही न करें। घर-परिवार, खासकर मां के साथ रिश्तों को संभालकर चलना होगा।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। सरकारी काम बन सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन के संकेत हैं। परिवार के साथ यात्रा का प्लान भी बन सकता है।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। प्रमोशन के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह समय मिला-जुला रहेगा। पुराने निवेश से फायदा हो सकता है। काम में सफलता मिलेगी, लेकिन रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। धार्मिक यात्रा के भी योग बन रहे हैं।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों को इस समय अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है। किसी को पैसा उधार देने से बचें। इस समय थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है।

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए समय ठीक रहेगा, लेकिन सावधानी जरूरी है। व्यापार में लाभ हो सकता है। नए काम की शुरुआत सोच-समझकर करें। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन यात्रा टालना बेहतर होगा।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर अच्छा साबित हो सकता है। नौकरी में तरक्की के योग हैं। काम में सफलता मिलेगी। विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है।

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा। व्यापार में बड़ा फायदा हो सकता है। हालांकि, प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा। पढ़ाई करने वालों को फोकस बनाए रखना होगा।

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। खर्च बढ़ सकते हैं। पैसों से जुड़े फैसले अभी टालना बेहतर रहेगा। सेहत का ध्यान रखें, खासकर दिल से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें।

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कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर फायदेमंद रहेगा। व्यापार में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रमोशन के संकेत हैं। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और धार्मिक यात्रा भी हो सकती है।

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मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा संभलकर चलने वाला है। रिश्तों में दूरी आ सकती है। पैसों को लेकर परेशानी हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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