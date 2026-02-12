कुंभ राशि में ग्रहों के राजा सूर्य का प्रवेश कल, जानें मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव

वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, आत्मविश्वास, सम्मान और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। जब सूर्य राशि बदलता है तो जीवन की दिशा में हल्का-सा बदलाव महसूस होने लगता है। सोचने का तरीका बदलता है, फैसलों में मजबूती आती है और कई बार जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं।

Sun Transit In Aquarius, Surya Gochar : वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, आत्मविश्वास, सम्मान और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। जब सूर्य राशि बदलता है तो जीवन की दिशा में हल्का-सा बदलाव महसूस होने लगता है। सोचने का तरीका बदलता है, फैसलों में मजबूती आती है और कई बार जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। पंचांग के अनुसार 13 फरवरी 2026 की सुबह 4:14 बजे सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 15 मार्च 2026 की रात 1:07 बजे तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। कुंभ राशि में सूर्य के प्रवेश से सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ राशि वालों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं, सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश से कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का हाल। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- यह समय आपके लिए लाभ और संपर्क बढ़ाने वाला रहेगा। जिन कामों के लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, उनमें अब परिणाम दिखने लगेंगे। दोस्तों, सीनियर्स या प्रभावशाली लोगों से मुलाकात फायदे की रहेगी। करियर में नई जिम्मेदारी या किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ने का मौका मिल सकता है। व्यापार करने वालों के लिए नई डील और विस्तार के संकेत हैं। आय के स्रोत बढ़ सकते हैं, लेकिन काम का दबाव भी रहेगा। निजी जीवन में व्यस्तता के कारण समय कम मिल सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

वृषभ राशि- सूर्य आपके करियर क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है। यह समय कामकाज में पहचान दिला सकता है। ऑफिस में आपकी बात सुनी जाएगी और मेहनत का असर दिखेगा। प्रमोशन या पद में बदलाव की संभावना बन सकती है। बिजनेस में स्थिरता आएगी और लंबे समय की योजना फायदेमंद रहेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं। हालांकि काम के कारण परिवार को कम समय दे पाने की स्थिति बन सकती है। मानसिक दबाव से बचने के लिए आराम जरूरी होगा।

मिथुन राशि- यह गोचर आपके भाग्य और सीखने के क्षेत्र को मजबूत कर रहा है। नई चीजें सीखने, यात्रा करने या आगे की पढ़ाई से जुड़ी योजनाएं बन सकती हैं। करियर में बदलाव का विचार आ सकता है या किसी नई दिशा में कदम बढ़ाने का मौका मिल सकता है। विदेश से जुड़ा काम या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लाभ संभव है। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी। रिश्तों में समझ और परिपक्वता बढ़ेगी।

कर्क राशि- यह समय थोड़ा सावधानी से चलने का है। अचानक खर्च या परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। करियर में राजनीति या गलतफहमी से दूर रहना बेहतर रहेगा। बिजनेस में निवेश सोच-समझकर करें। साझेदारी वाले मामलों में पारदर्शिता जरूरी होगी। भावनात्मक रूप से आप ज्यादा संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। सेहत और मानसिक शांति पर ध्यान देना जरूरी रहेगा।

सिंह राशि- सूर्य आपकी साझेदारी के क्षेत्र में है, इसलिए रिश्ते और सहयोग महत्वपूर्ण रहेंगे। वैवाहिक जीवन या बिजनेस पार्टनरशिप में नए फैसले हो सकते हैं। करियर में क्लाइंट डील, समझौते या सार्वजनिक काम से लाभ मिलेगा। यदि आप किसी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, तो सहयोगी रवैया अपनाना जरूरी होगा। आर्थिक स्थिति सहयोग के माध्यम से सुधर सकती है। गुस्से या अहं से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

कन्या राशि- यह समय मेहनत और अनुशासन का है। नौकरी या सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है। विरोधियों पर जीत मिलेगी और रुके काम आगे बढ़ेंगे। धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति सुधरेगी। रोजमर्रा की जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें संभाल लेंगे। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, बशर्ते आप नियमित दिनचर्या बनाए रखें। निजी जीवन में व्यावहारिकता ज्यादा दिखेगी।

तुला राशि- आपके लिए यह समय रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। शिक्षा, कला, लेखन, डिजाइन या किसी क्रिएटिव काम में लगे लोगों को अच्छा परिणाम मिलेगा। प्रेम जीवन में सुधार होगा और रिश्तों में खुलापन आएगा। आर्थिक लाभ संभव है, लेकिन जोखिम लेने से पहले सोचें। बच्चों से जुड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। मानसिक रूप से आप ज्यादा स्पष्ट सोच पाएंगे।

वृश्चिक राशि- घर और परिवार इस समय आपकी प्राथमिकता बन सकते हैं। संपत्ति या घर से जुड़े फैसले सामने आ सकते हैं। करियर की गति थोड़ी धीमी लगेगी, लेकिन स्थिरता बनी रहेगी। भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय न लें। परिवार की जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं। आर्थिक मामलों में संतुलित योजना जरूरी रहेगी।

धनु राशि- आपका आत्मविश्वास और बातचीत की कला इस समय मजबूत रहेगी। मार्केटिंग, मीडिया, सेल्स या कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। छोटी यात्राएं या नए संपर्क फायदा दे सकते हैं। आय में धीरे-धीरे सुधार होगा। भाई-बहनों या करीबी लोगों से संबंध मजबूत होंगे। व्यस्तता अधिक रहेगी, इसलिए आराम भी जरूरी है।

मकर राशि- धन और परिवार से जुड़े मामलों पर आपका ध्यान रहेगा। आय स्थिर रहेगी और बचत की सोच मजबूत होगी। करियर में आपकी बातों का असर दिखेगा और लोग आपके निर्णयों को महत्व देंगे। परिवार के साथ समय बिताना जरूरी रहेगा। बोलचाल में संयम रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

कुंभ राशि- सूर्य आपकी ही राशि में आ रहा है, इसलिए यह समय आपके लिए खास रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। नई शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। करियर में पहचान और जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी में फैसले न लें। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

मीन राशि- यह समय थोड़ा शांत रहकर योजना बनाने का है। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट संभालना जरूरी होगा। विदेश या आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। करियर में पर्दे के पीछे काम करने का मौका मिलेगा। रिश्तों में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है, इसलिए खुलकर बात करें। सेहत के लिए आराम और मानसिक शांति जरूरी होगी।