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5 दिन बाद से सोने की तरह चमकेगा इन 5 राशियों का भाग्य, सूर्य गोचर देगा लाभ

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Horoscope Sun Rashifal Surya Gochar 2026 : जल्द ही सूर्य अपनी राशि व नक्षत्र बदलने जा रहे हैं। ग्रहों के राजा सूर्य सीधी चाल में गोचर करेंगे। सूर्य का डबल गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।

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सूर्य गोचर का राशिफल

Horoscope Sun Rashifal Surya Gochar 2026, सूर्य गोचर : ज्योतिष विद्या के अनुसार, सूर्य पिता, सरकारी नौकरी, सम्मान, लीडरशिप और आत्मा के कारक माने जाते हैं। जल्द ही सूर्य अपनी राशि बदलने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। सूर्य की मजबूत स्थिति व्यक्ति की किस्मत चमका सकती है। ऐसे व्यक्ति को मान- सम्मान पाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हिंदू पंचांग के अनुसार, 17 अगस्त के दिन सूर्य रात में राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य सीधी चाल में गोचर करेंगे। सूर्य का डबल गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। इसलिए आइए जानते हैं सूर्य की बदलती चाल किन राशियों के लिए लकी साबित होने वाली है -

5 दिन बाद से सोने की तरह चमकेगा इन 5 राशियों का भाग्य, सूर्य गोचर देगा लाभ

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य का गोचर करना लगभग पांच राशियों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। आइए जानते हैं -

सिंह राशि के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?

सूर्य का गोचर करना सिंह राशि के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। करियर में आपको अपने दोस्तों और बॉस का भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे। जीवन में चल रही परेशानियां कम होने लगेंगी।

वृश्चिक राशि के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?

सूर्य का गोचर करना वृश्चिक राशि के जातकों को अच्छी खबर दे सकता है। आप निवेश के नए विकल्पों के बारे में सोच सकते हैं। करियर की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है।

कर्क राशि के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?

सूर्य का गोचर करना कर्क राशि के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। जितना आप निडर रहेंगे, उतनी ही सफलता आपके कदम चूमेगी।

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तुला राशि के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?

सूर्य का गोचर करना तुला राशि के लिए शुभ साबित हो सकता है। परिवार में शांति का माहौल रहेगा। बच्चों से जुड़ी कोई गुड न्यूज मिल सकती है। फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्टेबल रहने वाली है।

कन्या राशि के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?

सूर्य का गोचर करना कन्या राशि के लिए शानदार साबित हो सकता है। विदेश यात्रा करने के भी योग बन रहे हैं। जॉब कर रहे लोग तारीफ के पात्र बनेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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