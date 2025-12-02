संक्षेप: Horoscope Sun Rashifal Saturn in Pisces 2026: आने वाले नए साल में सूर्य का प्रवेश शनि की राशि में होगा। 2026 में सूर्य देव मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिससे कुछ राशि के जातक मालामाल हो सकते हैं।

Tue, 2 Dec 2025 08:54 PM

Horoscope Sun Rashifal Saturn: सूर्य ग्रहों के राजा हैं। ज्योतिष विद्या के अनुसार,राजा सूर्य की चाल में बदलाव हर महीने होता रहता है। सूर्य की चाल सभी राशियों को प्रभावित करती है। सूर्य ग्रह अपने समय अनुसार हर महीने राशि और नक्षत्र परिवर्तन करते रहते हैं, जो शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम अपने साथ लाते हैं। इस समय सूर्य देव वृश्चिक राशि में हैं। आने वाले नए साल में सूर्य का प्रवेश शनि की राशि में होगा। 2026 में सूर्य देव मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। मीन राशि में पहले से ही शनि बैठे हुए हैं। सूर्य के गोचर करते ही मीन राशि में शनि और सूर्य की युति बनेगी। ऐसे में मीन राशि में सूर्य और शनि की युति से कुछ राशियों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूर्य-शनि विराजेंगे गुरु की मीन राशि में, इन 3 राशियों का सूर्य जैसा चमकेगा भाग्य मिथुन राशि मीन राशि में सूर्य और शनि की युति का निर्माण मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहद लाभदायक माना जा रहा है।

समाज में आपका मान-सम्मान खूब बढ़ेगा।

व्यापार की स्थिति मजबूत रहेगी।

विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा।

घर की सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी।

जीवनसाथी के साथ चल रहे मतभेद दूर होने लगेंगे।

संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है।

वृषभ राशि वृषभ राशि के लोगों के लिए मीन राशि में सूर्य और शनि की युति बनना फायदेमंद माना जा रहा है।

व्यापार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

आपकी सेहत दुरुस्त रहने वाली है।

नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को इंटरव्यू का कॉल आ सकता है।

धन लाभ के नए स्रोत बनेंगे।

किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है।

मीन राशि मीन राशि में सूर्य और शनि की युति बनना इस राशि के जातकों के लिए शुभ माना जा रहा है।

आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है।

धन लाभ के भी योग नजर आ रहे हैं।

इस युति के बनने से धनु राशि के लोगों का भाग्योदय होगा।

आपको सफलता हासिल करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।

किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए भी यह समय शुभ माना जा रहा है।