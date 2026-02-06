कुंभ राशि में आने वाले हैं 4 ग्रह, इन 5 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय
फरवरी का महीना इस बार ज्योतिष के लिहाज से काफी खास रहने वाला है। इस महीने कुंभ राशि में एक के बाद एक चार बड़े ग्रह प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले 3 फरवरी को बुध कुंभ राशि में आ गए हैं, इसके बाद 6 फरवरी को शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं। फिर 13 फरवरी को सूर्य और आखिर में 23 फरवरी को मंगल भी कुंभ राशि में गोचर करेंगे। चार ग्रहों के एक ही राशि में एक साथ आने से एक खास ग्रह संयोग बन रहा है, जिसका असर कई राशियों के जीवन पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। खास बात यह है कि इस गोचर का फायदा सिर्फ कुंभ राशि वालों को ही नहीं, बल्कि कुछ और राशियों को भी मिल सकता है। आइए जानते हैं किन 5 राशियों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है…
मेष राशि: मेष राशि वालों को इस दौरान मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। नौकरी में आगे बढ़ने या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। बिजनेस करने वालों के लिए भी ग्रोथ के मौके बन सकते हैं। आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं और सही फैसलों से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।
मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों के लिए यह समय सीखने और आगे बढ़ने का रहेगा। नए स्किल सीखने का मौका मिलेगा और पढ़ाई या ट्रेनिंग से फायदा हो सकता है। विदेश या ऑनलाइन काम से जुड़े अवसर भी सामने आ सकते हैं। जो लोग नया कुछ शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय मददगार रहेगा।
तुला राशि: तुला राशि वालों के जीवन में रिश्तों में मिठास बढ़ने के संकेत हैं। लव लाइफ में सुधार होगा और परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। क्रिएटिव कामों से जुड़े लोगों को पहचान मिल सकती है। लोगों का सपोर्ट मिलेगा और सोशल सर्कल भी मजबूत होगा।
धनु राशि: धनु राशि वालों के लिए यह समय संपर्क बढ़ाने और नए लोगों से जुड़ने का है। इंटरव्यू, मीटिंग या प्रेजेंटेशन में सफलता मिल सकती है। काम से जुड़ी यात्राएं फायदेमंद रहेंगी और नए मौके खुल सकते हैं। सही लोगों से जुड़ाव आगे चलकर बड़ा फायदा दे सकता है।
कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों के लिए चार ग्रहों का गोचर नए मौके लेकर आ रहा है। करियर में आगे बढ़ने के चांस मिलेंगे, रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और नई जिम्मेदारियों से आत्मविश्वास बढ़ेगा। जिन लोगों का काम कुछ समय से अटका हुआ था, उन्हें राहत मिल सकती है। पहचान बढ़ने और लोगों का सपोर्ट मिलने के भी योग हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
