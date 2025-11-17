Hindustan Hindi News
वृश्चिक राशि में 3 ग्रह, जानें इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा?

संक्षेप: Horoscope Sun Mars And Mercury In Scorpio : ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों के संयोग को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय वृश्चिक राशि में 3 ग्रह विराजमान हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य, मंगल और बुध विराजमान हैं। ज्योतिष में सूर्य, बुध और मंगल को विशेष स्थान प्राप्त है।

Mon, 17 Nov 2025 09:39 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों के संयोग को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय वृश्चिक राशि में 3 ग्रह विराजमान हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य, मंगल और बुध विराजमान हैं। ज्योतिष में सूर्य, बुध और मंगल को विशेष स्थान प्राप्त है। सूर्य को आत्मविश्वास और पहचान, मंगल को ऊर्जा और साहस का और बुध को बुद्धि व संवाद का कारक ग्रह माना जाता है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार सूर्य, मंगल और बुध के वृश्चिक राशि में विराजमान होने से सभी 12 राशियां प्रभावित होंगी। कुछ राशि वालों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि में सूर्य, मंगल और बुध के विराजमान होने से कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का हाल। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- जिन बातों को अब तक दबाकर रखा था, वे अचानक सामने आ सकती हैं। वित्त से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, लेकिन जल्दबाज़ी में कोई कदम न उठाएँ। रिश्तों में पजेसिवनेस बढ़ेगी-आप साथी को लेकर ज्यादा गंभीर होंगे। करियर में प्रतिस्पर्धा तेज होगी, लेकिन आपकी ताकत यह है कि आप दबाव में भी अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं। स्वास्थ्य में पुरानी थकान या सिरदर्द उभर सकता है, इसलिए आराम ज़रूरी है।

वृषभ राशि- रिश्तों के मामले में यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। साथी के साथ कोई बड़ा निर्णय-सगाई, आगे बढ़ना या रिश्ता स्पष्ट करना संभव है। साझेदारी में पारदर्शिता बढ़ेगी। करियर में अचानक बदलाव या नई ज़िम्मेदारी मिल सकती है, जो आपकी छवि को मजबूत करेगी। परिवार में शांति रहेगी लेकिन खर्च बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा पर नींद का पैटर्न गड़बड़ सकता है।

मिथुन राशि- काम का बोझ बढ़ने वाला है। ऑफिस में नए काम, नई समयसीमाएं और नए लक्ष्य आपको व्यस्त रखेंगे। अच्छी बात यह है कि आपकी प्रदर्शन क्षमता भी बढ़ेगी। सहकर्मियों के साथ तालमेल सुधरेगा। प्रेम जीवन थोड़ा संवेदनशील रहेगा। किसी बात का गलत अर्थ न निकालें। स्वास्थ्य में पेट या तनाव संबंधी परेशानी आ सकती है। यात्रा की संभावना भी है।

कर्क राशि- प्रेम जीवन में यह एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अगर रिश्ता नया है तो उसकी गहराई बढ़ेगी। अगर पुराना है तो फिर से ताजगी आएगी। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। क्रिएटिव काम करने वालों के लिए यह समय गोल्डन है। आर्ट, मीडिया, म्यूजिक, कंटेंट या अभिनय से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है। मन थोड़ा भावुक रहेगा लेकिन निर्णय मजबूत होंगे।

सिंह राशि- घर-परिवार, माता-पिता, संपत्ति या गृह-सज्जा से जुड़े फैसले प्रमुख रहेंगे। नया घर, मरम्मत या बदलाव संभव है। मन थोड़ा संवेदनशील रहेगा। किसी पुराने मुद्दे को लेकर भावनाएं उफन सकती हैं। नौकरी में स्थिरता रहेगी लेकिन मानसिक दबाव बना रहेगा। किसी परिवारजन के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। रिश्तों में आपकी ईमानदारी और स्पष्टता से स्थिति सुधरेगी।

कन्या राशि- कन्या राशि के लिए यह समय तेज गति, बातचीत, मीटिंग और नई योजनाओं का है। भाई-बहन से जुड़ी कोई खुशी मिलेगी। ऑफिस में आपकी बातों का असर बढ़ेगा। प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, सोशल कनेक्शन जैसे कामों में सफलता मिलेगी। प्रेम और पारिवारिक रिश्ते सहज रहेंगे पर खर्चों पर नियंत्रण रखें। छोटी यात्रा या अचानक प्लान बन सकता है।

तुला राशि- अर्थिक लाभ के बड़े और स्थिर योग बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। नया इन्वेस्टमेंट फायदा देगा। जॉब करने वालों को बोनस या नए अवसर मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में ईमानदार बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे। परिवार में किसी खर्च या खरीदारी का योग है। सेहत में ऊर्जा बढ़ेगी लेकिन खानपान में लापरवाही न करें।

वृश्चिक राशि- जीवन में एक बड़ा मोड़, नई दिशा या बड़े फैसले का समय आ रहा है। करियर में चमक बढ़ेगी, आत्मविश्वास बेहद ऊंचा रहेगा। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी लेकिन भावनाएं तीखी भी हो सकती हैं। खुद को शांत रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

धनु राशि- यह समय आत्मचिंतन का है। पुरानी बातें, पुराने रिश्ते, पुराने दर्द- सब सतह पर आ सकते हैं ताकि आप उनसे मुक्त हों। काम में स्थिरता रहेगी, लेकिन मन भटका हुआ रह सकता है। किसी वरिष्ठ या गुरु से सलाह लेना फायदेमंद होगा। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। यात्राएं संभव हैं।

मकर राशि- दोस्तों, सहयोगियों और नेटवर्किंग से लाभ का समय है। कोई पुराना संपर्क बड़ी मदद कर सकता है। सोशल लाइफ मजबूत होगी। करियर में टीमवर्क से सफलता मिलेगी। प्रेम में नया मोड़ संभव है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। सेहत अच्छी रहेगी लेकिन नींद कम हो सकती है।

कुंभ राशि- करियर के मामले में यह सबसे महत्वपूर्ण समय है। प्रमोशन, नई भूमिका, नेतृत्व, नई जिम्मेदारी सब संभव है। बॉस और सीनियर्स आपकी मेहनत नोटिस करेंगे। छात्रों के लिए भी सफलता के संकेत हैं। प्रेम जीवन थोड़ा बैकसीट पर रहेगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। स्वास्थ्य में माइग्रेन या तनाव की संभावना है।

मीन राशि- भाग्य पूरी तरह आपका साथ दे रहा है। विदेश, यात्रा, अध्ययन, रिसर्च या आध्यात्मिकता से जुड़े काम सफल होंगे। प्रेम जीवन में भरोसा और भावनाएँ गहराएँगी। करियर में नया अवसर अचानक मिल सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन हल्का। कोई यात्रा मन को राहत देगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

