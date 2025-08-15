horoscope sun ketu conjunction in leo rashifal Surya-Ketu Yuti Singh rashi possitive effect on zodiac signs सूर्य-केतु कृपा से इन 5 राशियों की बढ़ेगी धन-संपदा, 17 अगस्त से मिलेगा भाग्य का साथ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़horoscope sun ketu conjunction in leo rashifal Surya-Ketu Yuti Singh rashi possitive effect on zodiac signs

सूर्य-केतु कृपा से इन 5 राशियों की बढ़ेगी धन-संपदा, 17 अगस्त से मिलेगा भाग्य का साथ

Sun-Ketu: सूर्य-केतु का मिलन सूर्य की सिंह राशि में होने जा रहा है। सिंह राशि में बनने वाली इन दो ग्रहों की युति कई राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। जानें सूर्य-केतु मिलकर किन राशियों का कल्याण करेंगे।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 09:16 AM
share Share
Follow Us on
सूर्य-केतु कृपा से इन 5 राशियों की बढ़ेगी धन-संपदा, 17 अगस्त से मिलेगा भाग्य का साथ

Surya-Ketu Yuti Singh Rashi Mein: ग्रहों के राजा सूर्य सिंह राशि में 17 अगस्त को गोचर करने वाले हैं। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं। ऐसे में सूर्य के सिंह गोचर प्रभावशाली माना जा रहा है। सिंह राशि में केतु पहले से विराजमान हैं। ऐसे में सूर्य गोचर से सिंह राशि में सूर्य-केतु की युति बनेगी। सूर्य-केतु का सिंह राशि में मिलन कई राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। सूर्य सिंह राशि में करीब एक माह तक रहेंगे और इस तरह से एक महीने तक सूर्य-केतु मिलकर कुछ राशियों का कल्याण करेंगे। जानें सूर्य-केतु की युति से किन राशियों को होगा लाभ।

1. मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए सूर्य-केतु की युति अच्छी रहेगी। इस समय आपकी रोमांटिक लाइफ में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। नौकरी पेशा में अच्छे फलों की प्राप्ति संभव है। कार्यस्थल पर कोई बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है।

ये भी पढ़ें:मंगल का तुला गोचर, सितंबर में इन 3 राशियों का आएगा अच्छा समय

2. सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए सूर्य-केतु युति शुभ रहने वाली है। इस समय आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। आर्थिक लाभ हो सकता है, जिससे धन में वृद्धि हो सकती है। नौकरी करने वाले जातकों को अच्छे प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। करियर में नई पहचान में सफल रहेंगे।

3. तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए सूर्य-केतु सकारात्मक परिणाम प्रदान कर सकती है। इस समय आपके कार्यों की विघ्न-बाधाएं समाप्त हो सकती है। धन के नए स्रोत बन सकते हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। करियर को नई उड़ान मिल सकती है।

4. वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आपको आपकी मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। आपके जीवन में सुख-शांति व समृद्धि का आगमन होगा। परिवार में खुशियां आएंगी। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

5. मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए यह समय लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस समय आपको नौकरी में प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। किसी अटके हुए काम को पूर्ण कर सकते हैं। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। कमाई के साधनों में वृद्धि हो सकती है।

ये भी पढ़ें:कल जन्माष्टमी पूजा के लिए ये 43 मिनट की अवधि है अत्यंत शुभ, जानें टाइमिंग

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Surya Gochar
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने