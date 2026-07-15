चंद्रमा की राशि में मिलेंगे सूर्य-गुरु, 16 जुलाई से कन्या समेत ये 3 राशियां राजा समान बिताएंगी जीवन
Surya Guru Yuti July 2026: सूर्य और गुरु चंद्रमा की राशि में मिलकर एक अद्भुत और प्रभावशाली संयोग का निर्माण करेंगे। सूर्य और गुरु के प्रभाव से कई राशियों को अत्यंत शुभ और लाभकारी परिणाम मिलेंगे। जानें एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय से किन राशियों को सूर्य-गुरु युति से होगा लाभ।
Kark Rashi Mein Surya-Guru Yuti Lucky Zodiac Signs: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब सूर्य और गुरु किसी राशि में नजदीक आते हैं, तो एक शुभ और प्रभावशाली राजयोग का निर्माण करते हैं। इस समय गुरु कर्क राशि के गोचर में हैं। सूर्य 16 जुलाई 2026, गुरुवार को मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में आएंगे और 17 अगस्त तक इसी राशि में रहेंगे। इस तरह से कर्क राशि में सूर्य और गुरु की युति बनेगी। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य और गुरु मिलकर गुरु आदित्य राजयोग बनाते हैं। यह युति मान-सम्मान, अपार सफलता, धन और ज्ञान का कारक मानी जाती है। सूर्य और गुरु की युति का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर होगा, लेकिन तीन भाग्यशाली राशियों को अत्यंत लाभकारी परिणाम मिलेंगे। यह युति कर्क राशि में 17 अगस्त तक बनी रहेगी। इस दौरान यह राशियां राजा समान जीवन बिता सकती हैं।
सूर्य और गुरु युति का ज्योतिषीय महत्व:
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य आत्मा, पिता और नेतृत्व के कारक हैं, जबकि गुरु ज्ञान, विस्तार, वैभव, ऐश्वर्य के कारक हैं। जब यह दोनों ग्रह आपस में मिलते हैं तो प्रभाव अत्यंत सकारात्मक और प्रभावशाली हो जाता है।
कर्क राशि में सूर्य और गुरु की युति: 16 जुलाई से 3 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय
1. वृषभ राशि-
वृषभ राशि पर सूर्य-गुरु युति का अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इस समय आपके धन में वृद्धि के साथ करियर में उपलब्धि और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। जीवन में सुख-शांति का अनुभव करेंगे। व्यापारियों को व्यापार में विस्तार मिल सकता है। इस समय किसी अच्छी डील या सौदे में साइन कर सकते हैं। सूर्य-गुरु के प्रभाव से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।
2. कन्या राशि:
कन्या राशि के लिए सूर्य-गुरु का प्रभाव अत्यंत शुभ और अच्छे परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध हो सकता है। इस समय आपके लंबे समय से अटके हुए कार्य रफ्तार पकड़ सकते हैं। इनकम के नए मार्ग खुलेंगे और पुराने साधनों से भी रुपए-पैसे आएंगे। वैवाहिक जीवन में अच्छे फल मिलेंगे। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। नौकरी में अच्छे बदलाव होंगे। कुछ लोगों को प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। भाग्य का साथ मिलेगा।
3. मकर राशि-
मकर राशि वालों को धन से जुड़ी समस्याएं खत्म होती नजर आ सकती हैं। इस समय आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे करियर में लाभ होगा। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बन रहे हैं। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। शत्रुओं हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन जीत आपकी होगी। प्रेम-संबंधों में सुधार होगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा, जिससे आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान