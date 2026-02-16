Horoscope Solar Eclipse Rashifal Surya Grahan 2026: गौर फरमाने वाली बात यह रहेगी कि कुंभ राशि में इस समय ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है। ऐसे में सूर्य ग्रहण लगने पर सभी 12 राशियों पर कुछ-न-कुछ इफेक्ट तो देखा जा सकेगा।

Horoscope Solar Eclipse Rashifal Surya Grahan 2026: 17 फरवरी के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस साल का सूर्य ग्रहण शनि की कुंभ राशि में लगने जा रहा है। गौर फरमाने वाली बात यह रहेगी कि कुंभ राशि में इस समय ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र व हिंदू पंचांग के अनुसार, ऐसे में सूर्य ग्रहण लगने पर सभी 12 राशियों पर कुछ-न-कुछ इफेक्ट तो देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण लगने से कुछ राशियों पर पॉजिटिव तो कुछ राशियों पर नेगेटिव इफेक्ट भी आप देख सकते हैं। आइए जानते हैं साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने से किन राशियों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव हो सकते हैं-

कब से लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण? इस साल का पहला सूर्य ग्रहण मंगलवार को दोपहर में 3 बजकर 26 मिनट से शुरू हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ राशियों पर शुभ तो कुछ पर अशुभ प्रभाव देखा जा सकता है।

सूर्य ग्रहण पर कुंभ राशि में सूर्य, राहु, चंद्र, बुध व शुक्र, इन 3 राशियों की सोने जैसी चमकेगी किस्मत मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण? तुला राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण पर कुंभ राशि में सूर्य, राहु, चंद्र, बुध व शुक्र शुभ परिणाम लेकर आ सटे हैं। सालों से रुके हुए काम इस राशि के लोगों के बनने लगेंगे। धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। सुख-शांति का माहौल रहेगा। शनि के शुभ प्रभाव से करियर में प्रमोशन होने की भी संभावना है।

सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण पर कुंभ राशि में सूर्य, राहु, चंद्र, बुध व शुक्र का गोचर धनु राशि के जातकों को लाभ दिला सकता है। आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगी। बॉस और कलीग्स के सपोर्ट से करियर में आप सभी टास्क बखूबी कंप्लीट कर लेंगे। विदेश की यात्रा करने की भी संभावना है। अपनी सेहत का ख्याल रखें।

मकर राशि के लिए कैसा रहेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण? वृषभ राशि के जातकों को सूर्य ग्रहण पर कुंभ राशि में सूर्य, राहु, चंद्र, बुध व शुक्र का गोचर काफी फायदा होगा। इस राशि के लोगों की आय में वृद्धि हो सकती है। घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा। कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वालों को शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। किसी दोस्त की मदद से जीवन में आ रही मुश्किलें दूर होने लगेगी।