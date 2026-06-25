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4 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे शुक्र, इन 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Venus Transit 2026: 4 जुलाई 2026 को शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस गोचर का सबसे अधिक शुभ प्रभाव तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातकों पर पड़ सकता है। करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और रिश्तों में सकारात्मक बदलाव के योग बन रहे हैं।

4 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे शुक्र, इन 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Shukra Gochar : वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सुख, समृद्धि, प्रेम, वैवाहिक जीवन और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। जब भी शुक्र राशि बदलते हैं तो इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। 4 जुलाई 2026 को शुक्र सिंह राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, यह गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। खासतौर पर पांच राशियों को करियर, कारोबार, धन और रिश्तों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

शुक्र गोचर का क्यों रहता है महत्व?

ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को शुभ ग्रह माना गया है। यह ग्रह सुख-सुविधाएं, ऐश्वर्य, कला, प्रेम और आर्थिक स्थिति से जुड़ा होता है। ऐसे में जब शुक्र राशि बदलते हैं तो कई लोगों के जीवन में नए अवसर बनने लगते हैं। नौकरी में तरक्की, कारोबार में लाभ और परिवार में खुशियां मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

इन 5 राशियों को मिल सकता है लाभ

तुला राशि- शुक्र का गोचर तुला राशि के जातकों के लिए शुभ माना जा रहा है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी और कारोबार में नई सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। यह समय नया कार्य करने के लिए भी अच्छा है।

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वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। परिवार में खुशियां आएंगी और लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं।

धनु राशि- धनु राशि के जातकों के लिए यह समय शुभ रह सकता है। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा से भी फायदा मिलने की संभावना है। यह समय नया कार्य शुरू करने के लिए भी अच्छा है।

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कुंभ राशि- कुंभ राशि के लोगों के लिए यह गोचर रिश्तों के लिहाज से अच्छा रह सकता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। शुक्र गोचर से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी।

मीन राशि- मीन राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है। करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा और मन प्रसन्न रहेगा। शुक्र गोचर से आपको खूब धन लाभ होने के संकेत हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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