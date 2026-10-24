सिंह राशि में गुरु के प्रवेश से इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, खूब होगा धन लाभ
ज्योतिषशास्त्र में गुरु को विशेष स्थान प्राप्त है। गुरु 31 अक्टूबर को सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु के इस राशि परिवर्तन से 3 राशियों को जबरदस्त लाभ की उम्मीद है। आइए जानते हैं, गुरु के सिंह राशि में प्रवेश से किन राशियों को होगा लाभ।
Guru Gochar 2026: ज्योतिषशास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। हर ग्रह एक सीमित समय में अपनी चाल में बदलाव करता है। देवगुरु भी 31 अक्तूबर को अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य का कारक ग्रह कहा जाता है। इस समय देवगुरु कर्क राशि में विराजमान हैं। 31 अक्तूबर को देवगुरु कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु की चाल में बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। कुछ राशि वालों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होगी। गुरु का यह गोचर करीब तीन महीने तक सिंह राशि में रहेगा। इसके बाद गुरु वक्री होकर फिर से कर्क राशि में लौटेंगे।
आइए जानते हैं कि गुरु का सिंह राशि में प्रवेश किन राशियों के लिए शुभ रह सकता है-
मेष राशि
- मेष राशि वालों के लिए गुरु का गोचर शुभ रहने वाला है।
- शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे।
- विद्यार्थियों को पढ़ाई में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं।
- इस दौरान मेष राशि वालों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
- मेष राशि वालों की लव लाइफ भी अच्छी रहेगी।
- जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।
- कारोबार करने वालों को नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिल सकता है।
- धार्मिक कार्यों में भी मन लगेगा।
- यह समय आपके लिए वरदान समान भी साबित हो सकता है।
कर्क राशि
- गुरु के सिंह राशि में गोचर से कर्क राशि वालों के जीवन में बड़े बदलाव होंगे।
- इस दौरान आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते मिल सकते हैं।
- नौकरी और व्यापार में शुभ फल मिलेंगे।
- पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा।
- कर्क राशि वालों को इस समय उच्चाधिकारियों का भी साथ मिलेगा।
- कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए ये समय अच्छा रह सकता है।
- कर्क राशि वाले इस दौरान नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं।
धनु राशि
- गुरु के सिंह राशि में प्रवेश से धनु राशि वालों को खूब धन लाभ होगा।
- धनु राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।
- लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं।
- नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं।
- कारोबार में भी विस्तार हो सकता है।
- धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है।
- यह समय नया कार्य शुरू करने के लिए अच्छा रहेगा।
- कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए ये समय अच्छा रह सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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