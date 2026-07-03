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कल से शुरू होंगे इन 4 राशियों के अच्छे दिन, खूब होगा लाभ, 1 अगस्त तक मनाएंगे जश्न

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Shukra Rashi Parivartan: शुक्र देव 4 जुलाई को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन शुक्र सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के राशि परिवरर्तन करने से कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। इन राशियों को इस दौरान किस्मत का पूरा साथ मिलेगा।

कल से शुरू होंगे इन 4 राशियों के अच्छे दिन, खूब होगा लाभ, 1 अगस्त तक मनाएंगे जश्न

ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल बदलने का विशेष महत्व होता है। ग्रहों की चाल बदलने का असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। कल यानी 4 जुलाई को शुक्र देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन शुक्र देव कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र देव 1 अगस्त तक सिंह राशि में ही रहेंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेन्द्र उपाध्याय के अनुसार शुक्र एक शुभ ग्रह है। शुक्र व्यक्ति के जीवन को आनंददायक बनाता है। शुक्र सुख-सुविधाएं, ऐश्वर्य, कला, धन और प्रेम के कारक ग्रह हैं। आमतौर पर शुक्र जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो शुभ फल ही देते हैं। शुक्र को शुभ फल देने वाला ग्रह कहा जाता है। सिंह राशि में शुक्र के प्रवेश करने से 6 राशियां ऐसी हैं जिन्हें सबसे अधिक फायदा होगा।

आइए जानते हैं, शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से किन 6 राशियों को होगा सबसे अधिक फायदा-

तुला राशि- शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश तुला राशि वालों के लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों को आर्थिक लाभ होगा। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे वो पूरे होंगे। नौकरी, व्यापार में लाभ के योग बनेंगे। इस दौरान नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के जातकों को शुक्र के राशि परिवर्तन से शुभ फल की प्राप्ति होगी। इस दौरान धन-संपदा में वृद्धि होगी। नए कार्य शुरू करने के लिए ये समय अच्छा रहेगा। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है।

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धनु राशि- धनु राशि के जातकों के लिए सिंह राशि में शुक्र का प्रवेश शुभ कहा जाएगा। सिंह राशि में शुक्र के आते ही आय के स्तोत्रों में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस दौरान जो भी कार्य आप करेंगे उसमें सफलता के योग बनेंगे। जीवनसाथी का साथ मिलेगा और परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे। कुल मिलाकर धनु राशि वालों को इस दौरान शुभ फल ही मिलेंगे।

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कुंभ राशि- कुंभ राशि के जातकों के लिए भी शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश शुभ रहने वाला है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। नौकरी और व्यापार में लाभ होगा। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। यात्रा के योग भी बनेंगे। कुंभ राशि के जातक इस समय नया कार्य भी आरंभ कर सकते हैं। शुक्र इस समय कुंभ राशि वालों के हर कार्य में सहायक रहेंगे।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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