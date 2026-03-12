Shukra Rashi Parivartan 2026: राम नवमी के दिन मेष राशि में जाएंगे शुक्र, इन 4 राशियों के लिए बन सकते हैं अच्छे योग
ज्योतिष के अनुसार ग्रह समय-समय पर राशि बदलते रहते हैं और इसका असर लोगों के जीवन पर भी देखने को मिलता है। 26 मार्च 2026 को शुक्र ग्रह मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि इसी दिन राम नवमी का पर्व भी मनाया जाएगा। ऐसे में इस गोचर को ज्योतिष में खास माना जा रहा है।
ज्योतिष के अनुसार ग्रह समय-समय पर राशि बदलते रहते हैं और इसका असर लोगों के जीवन पर भी देखने को मिलता है। 26 मार्च 2026 को शुक्र ग्रह मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि इसी दिन राम नवमी का पर्व भी मनाया जाएगा। ऐसे में इस गोचर को ज्योतिष में खास माना जा रहा है। शुक्र को सुख-सुविधा, प्रेम, सौंदर्य और ऐश्वर्य का कारक ग्रह माना जाता है। जब शुक्र अपनी चाल बदलते हैं तो उसका असर करियर, धन और रिश्तों पर भी पड़ता है। इस बार का गोचर सभी राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय ज्यादा अनुकूल माना जा रहा है। आइए जानते हैं, किन राशियों को होगा लाभ-
मेष राशि- मेष राशि के लोगों के लिए शुक्र का यह गोचर राहत भरा माना जा रहा है। इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ सकता है और लोगों के बीच आपकी छवि बेहतर बन सकती है। कामकाज के लिहाज से भी यह समय अच्छा रह सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन या वेतन बढ़ने के भी योग बन सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। नए काम की शुरुआत करने का मौका मिल सकता है।
मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का यह बदलाव आर्थिक मामलों में सकारात्मक संकेत दे सकता है। अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। अगर पहले से कहीं निवेश किया हुआ है तो उससे भी फायदा मिल सकता है। काम से जुड़े कुछ पुराने अटके काम इस दौरान पूरे हो सकते हैं। नए लोगों से संपर्क बनने से करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल माना जा रहा है।
सिंह राशि- सिंह राशि के लिए शुक्र का यह गोचर कई मामलों में अच्छा माना जा रहा है। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। कुछ लोगों को काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित हो सकती है। व्यापार करने वालों को भी काम बढ़ाने का मौका मिल सकता है। विदेश से जुड़े मामलों में सफलता मिलने की संभावना है। आय बढ़ने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं।
धनु राशि- धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर रिश्तों और आर्थिक मामलों में सुधार ला सकता है। प्रेम संबंधों में पहले से बेहतर तालमेल देखने को मिल सकता है। आर्थिक स्थिति भी धीरे-धीरे मजबूत हो सकती है। कामकाज के क्षेत्र में कुछ नए मौके मिल सकते हैं। सही फैसले लेने पर इसका फायदा आगे चलकर मिल सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि