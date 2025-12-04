केतु के नक्षत्र में जा रहे हैं शुक्र, दिसंबर में दो बार नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, किन राशियों को देंगे अच्छी खबर

संक्षेप: Horoscope Shukra nakshtra: शुक्र इस महीने 20 तारीख को नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। दरअसल शुक्र दिसंबर में दो बार नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। इसके कारण कई राशियों को कुछ क्षेत्रों से अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है।

शुक्र इस महीने 20 तारीख को नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। दरअसल शुक्र दिसंबर में दो बार नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। पहला परिवर्तन 20 दिसंबर को और दूसरा 30 दिसंबर को होगा। इस प्रकार शुक्र पहले केतु के मूव नक्षत्र में जाएंगे, इसके बाद 30 दिसंबर को शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। इस प्रकार दोनों नक्षत्र परिवर्तन का कई राशियों पर प्रभाव होगा। इसके कारण कई राशियों को कुछ क्षेत्रों से अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। आइए जानें शुक्र के नक्षत्र का मूल नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में जाने का प्रभाव और मूल नक्षत्र से जुड़ी बातें



LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है मूल नक्षत्र जैसा कि आपको पता है कि केतु एक मायावी और छाया ग्रह है। इस मूल नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु है तो वहीं राशि स्वामी गुरु है, इसलिए इस नक्षत्र में अगर कोई बालक जन्म लेता है, तो उस पर गुरु और केतु का प्रभाव रहता है। इसलिए उसकी शांति के लिए मूल शांत कराए जाते हैं। आपको बता दें कि केतु नकरात्मकता लाता है और गुरु के कारण सकारात्मकता आती है।

शुक्र के मूल नक्षत्र गोचर का किस राशियों को लाभ

वृषभ राशि के लोगों को पैसों के मामले में अच्छी खबर मिल सकती है। आपके पास पैसा आएगा, समृद्धि आपके फेवर में रहेगी। बीमारी खत्म होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुला राशि के लोगों के लिए शुक्र और केतु की 20 दिसंबर को बनने वाली यह युति करियर और नौकरी में लाभ दिलाएगी।इससे आप बिजनेस में भी चमक सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए गुरु आपको संतान और धन की स्थिति को सगी करेंगे। नौकरी में थोड़ा बहुत तनाव आ सकता है, लेकिन बाकी आपके लिए आने वाला समय अच्छा है।