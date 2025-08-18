Horoscope Shukra nakshatra gochar in pushya yog Horoscope in hindi these zodiac benefit Shukra gochar: शुक्र बदल रहे हैं नक्षत्र, किन राशियों को दिलाएंगे लाभ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Shukra gochar: शुक्र बदल रहे हैं नक्षत्र, किन राशियों को दिलाएंगे लाभ

Horoscope in hindi: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, कला, भौतिक सुख और रचनात्मकता का कारक ग्रह माना गया है। आपको बता दें कि 23 अगस्त को शुक्र का प्रवेश पुष्य नक्षत्र में हो रहा है। पुष्य नक्षत्र को शुभ माना जाता है, क्योंकि नक्षत्र पर शनि और गुरु दोनों का प्रभाव रहता है।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 01:47 PM
Venus transit : ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, कला, भौतिक सुख और रचनात्मकता का कारक ग्रह माना गया है। आपको बता दें कि 23 अगस्त को शुक्र का प्रवेश पुष्य नक्षत्र में हो रहा है। पुष्य नक्षत्र को शुभ माना जाता है, क्योंकि नक्षत्र पर शनि और गुरु दोनों का प्रभाव रहता है। आपको बता दें कि अभी शुक्र मिथुन राशि में हैं, लेकिन 21 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में जाएंगे। शुक्र के इस परिवर्तन के बाद इसका नक्षत्र परिवर्चन 23 अगस्त को होगा। इस प्रकार जानें किन राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे।

वृषभ राशि के लिए यह परिवर्तन अच्छा होगा, क्योंकि इस राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, इस राशि के लोगों की लवलाइफ अच्छी रहेगी। गुरु का साथ मिलने के कारण इस राशि के लोगों को धन और संतान में लाभ के योग मिल रहे हैं। आपके लिए समय शुभ है, बिजनेस में भी सफलता नजर आ रही है।

मिथुन राशि वालों के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। इस राशि के लोगों आर्थिक स्थिति सुधरती दिखेगी। आपके प्रयास काम आएंगे। आपको लाभ मिलने के योग हैं। गहने, मकान और वाहन खरीद सकते हैं।

कन्या राशि के लोगों को इस गोचर से ऑफिस में लाभ होगा, नौकरी की स्थिति अच्छी होगी। समाज में आपकी एक पहचान बनेगी। अगर बिजनेस करते हैं या कहीं निवेश किया है, तो आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। लवलाइफ में आपके लिए विवाह के पक्के होने के योग हैं।

मीन राशि वालों के लिए शुक्र धन और वैभव लाएंगे। तनाव का लेवल थोड़ा रहेगा, लेकिन आर्थिक तौर पर आपको लाभ होगा। माता और संतान की स्थिति पहले से अच्छी हो रही है। नौकरी में सफलता और बिजनेस में लाभ के योग बन रहे हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)