केतु के नक्षत्र में शुक्र करेंगे गोचर, 15 सितंबर से इन 3 राशियों का शुरू होगा गोल्डन समय

Shukra nakshatra parivartan: सुख-संपदा व धन के कारक शुक्र सितंबर महीने में केतु के मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे। शुक्र के मघा नक्षत्र में आने का कुछ राशियों पर शुभ प्रभाव पड़ेगा। जानें शुक्र नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को होगा फायदा।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 03:35 PM
केतु के नक्षत्र में शुक्र करेंगे गोचर, 15 सितंबर से इन 3 राशियों का शुरू होगा गोल्डन समय

Shukra ka magha nakshatra mein gochar: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को एक शुभ ग्रह माना गया है। शुक्र धन-संपदा, वैभव व ऐश्वर्य आदि के कारक माने गए हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार, शुक्र एक निश्चित समय में अपने नक्षत्र में परिवर्तन करके सभी 12 राशियों को प्रभावित करते हैं। 15 सितंबर को शुक्र मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे। मघा नक्षत्र के स्वामी छाया ग्रह केतु हैं। शुक्र का केतु के मघा नक्षत्र में आना कुछ राशियों के लिए अत्यंत शुभ व लाभकारी रहने वाला है। जानें शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को मिलेगा लाभ।

1. मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपकी धन की स्थिति में सुधार हो सकता है। इनकम के नए स्रोत बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। भौतिक सुखों में वृद्धि हो सकती है। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार करने वालों के लिए यह समय मुनाफे वाला सिद्ध हो सकता है। भाग्य का साथ मिलने से अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं।

2. तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए शुक्र नक्षत्र गोचर अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आपको लगभग सभी क्षेत्रों में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। नौकरी करने वाले जातकों को बदलाव के अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ जातकों को प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। रोजगार की तलाश करने वालों के लिए यह समय लाभकारी रहेगा। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

3. कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस समय आपको पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। किसी नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। आय में बढ़ोतरी हो सकती है। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हो सकते हैं। सेहत में सुधार होगा। अविवाहित जातकों का शादी-ब्याह तय हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

