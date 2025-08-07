horoscope Shukra ketu yuti in singh rashi 2025 venus ketu conjunction in leo rashifal 15 सितंबर से इन 3 राशियों को होगा खूब लाभ, सूर्य की सिंह राशि में मिलेंगे केतु-शुक्र, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
15 सितंबर से इन 3 राशियों को होगा खूब लाभ, सूर्य की सिंह राशि में मिलेंगे केतु-शुक्र

Venus-Ketu: शुक्र सितंबर में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में केतु के पहले से विराजमान होने से शुक्र और केतु की युति बनेगी। जानें शुक्र-केतु की युति से किन राशियों को होगा लाभ।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 05:00 PM
Venus-Ketu Gochar 2025: वैदिक पंचांग के अनुसार, शुक्र को धन, संपदा व वैभव आदि का कारक माना गया है। शुक्र एक निश्चित समय में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। शुक्र 15 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 8 अक्टूबर तक इसी राशि में रहेंगे। सिंह राशि में मायावी ग्रह केतु पहले से विराजमान हैं। सिंह राशि के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य हैं। सिंह राशि में शुक्र-केतु की युति बनने से कुछ राशियों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। शुक्र-केतु का मिलन तीन भाग्यशाली राशियों को वित्त, नौकरी व व्यवसाय में अच्छे परिणाम दिलाएगा। जानें शुक्र-केतु की युति से किन राशियों को होगा लाभ।

1. कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए शुक्र-केतु का संयोग लाभकारी रहने वाला है। इस अवधि में आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। वाणी में सुधार होगा। व्यक्तित्व में निखार आएगा। रिश्तों में तालमेल बढ़ेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी और कारोबार में विस्तार देखने को मिल सकता है।

2. वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र-केतु की युति शुभ रहने वाली है। शुक्र-केतु की युति के प्रभाव से कामकाज की स्थिति बेहतर होगी। व्यापारियों को लाभ मिलेगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरी में उन्नति देखने को मिलेगी। कुछ जातकों को विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। इस समय आकस्मिक धन लाभ होने से आर्थिक स्थिरता प्राप्त कर सकेंगे।

3. धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए शुक्र-केतु की युति अच्छी रहने वाली है। इस समय आपका बैंक-बैलेंस बढ़ सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापारियों को बिजनेस में मुनाफा मिलेगा। धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेंगे और धर्म-कर्म में रूचि बढ़ेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी व व्यवसाय में उन्नति के संकेत हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

