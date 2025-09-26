9 अक्टूबर से इन 3 राशियों को मिलेंगे अच्छे परिणाम, कन्या राशि में शुक्र लेंगे एंट्री

Shukra Gochar October 2025: अक्टूबर में धन-संपदा के कारक शुक्र कन्या राशि में गोचर करेंगे। शुक्र के कन्या गोचर से कुछ भाग्यशाली राशियों के जीवन में अच्छे बदलाव होंगे। जानें शुक्र का कन्या गोचर किन राशियों के लिए रहेगा लकी।

Venus Transit in Virgo: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, संपदा, वैभव व ऐश्वर्य का कारक माना गया है। शुक्र समय-समय पर अपनी राशि में बदलाव करते रहते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, शुक्र गोचर का प्रभाव देश-दुनिया के साथ मानव जीवन पर भी पड़ता है। अब शुक्र 9 अक्टूबर को कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं और 1 नवंबर तक इसी राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध हैं। बुध की कन्या राशि में शुक्र के जाने से तीन राशियों को शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। इन भाग्यशाली राशियों को वित्त, परिवार व व्यवसाय में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जानें शुक्र गोचर की लकी राशियों के बारे में।

1. कन्या राशि- शुक्र का गोचर कन्या राशि में ही हो रहा है। इस समय शुक्र आपके लग्न भाव में संचरण करेंगे। शुक्र के प्रभाव से आपको अपनी योजनाओं में सफलता मिलेगी। अटके हुए कार्य पूर्ण कर पाएंगे। परिवार का साथ मिलेगा। वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा। सिंगल जातकों के लिए योग्य विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। आर्थिक रूप से समय अच्छा रहने वाला है।

2. धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए शुक्र का कन्या गोचर अच्छा रहने वाला है। शुक्र गोचर से आपको कामकाज में सफलता व नौकरी में उन्नति मिल सकती है। व्यावसायिक सफलता के पूर्ण योग हैं। व्यापारियों को मुनाफा होगा और नई पार्टनरशिप के अवसर मिलेंगे। रोजगार की तलाश करने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है।

3. वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का कन्या गोचर अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको इनकम के नए सोर्स मिलेंगे और पुराने साधनों से भी रुपए-पैसे का आगमन होगा। निवेश के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। व्यापारी वर्ग विस्तार के लिए धन जुटाने में सफल रहेंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।