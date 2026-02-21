कल से इन राशियों के शुरू हो सकते हैं अच्छे दिन, आय में बढ़ोतरी के साथ बढ़ेगा बैंक बैलेंस
प्रेम, सुंदरता, सुख-सुविधा और धन के कारक ग्रह शुक्र चाल बदलने जा रहे हैं। कल यानी 22 फरवरी 2026 की रात शुक्र शतभिषा नक्षत्र से निकलकर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस नक्षत्र परिवर्तन से कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव आने के संकेत हैं।
पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में शुक्र का प्रभाव?- ज्योतिष के मुताबिक जब शुक्र पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में रहते हैं, तो इंसान के भीतर की रचनात्मकता उभरकर सामने आती है। इस समय लोग सिर्फ बाहरी सुख-सुविधाओं पर नहीं, बल्कि अपने अंदर की भावनाओं और सोच पर भी ध्यान देने लगते हैं। यह नक्षत्र रहस्यमयी ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है, इसलिए इस दौरान लोग पुराने रिश्तों को सुधारने, खुद को बेहतर समझने और जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर, शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों के लिए तरक्की और राहत लेकर आ सकता है।
इस नक्षत्र परिवर्तन का शुभ प्रभाव 4 राशियों पर सबसे अधिक पड़ेगा। इन राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। आइए जानते हैं, किन 4 राशियों के लिए शुक्र का गोचर खास रहने वाला है…
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर आराम और सुविधाओं में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। कामकाज की बात करें तो ऑफिस में आपकी छवि मजबूत हो सकती है। सीनियर्स आप पर भरोसा जताएंगे और कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। रिश्तों में चल रही खटपट धीरे-धीरे कम होगी और जीवनसाथी के साथ समझ बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में निवेश के अच्छे मौके बन सकते हैं, लेकिन भावनाओं में बहकर फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा। सही प्लानिंग के साथ किया गया निवेश आगे चलकर फायदा दे सकता है।
कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर करियर के लिहाज से राहत भरा साबित हो सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं और किसी अच्छी खबर से मन खुश हो सकता है। नौकरी या बिजनेस में नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं, जिससे आपकी पहचान मजबूत होगी। पैसों के मामले में आय के नए रास्ते खुल सकते हैं और सेविंग पर भी ध्यान जाएगा। पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह समय फोकस बढ़ाने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं या इंटरव्यू में मेहनत का अच्छा नतीजा मिल सकता है।
कन्या राशि- कन्या राशि के लोगों के लिए शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन मानसिक सुकून लेकर आ सकता है। फैसले लेने में पहले जो उलझन रहती थी, वह कम होगी और आप ज्यादा भरोसे के साथ कदम बढ़ा पाएंगे। इसका फायदा करियर में भी दिख सकता है, जहां आपकी समझदारी और मेहनत की सराहना हो सकती है। लव लाइफ में पार्टनर के साथ तालमेल बेहतर होगा और रिश्ते में स्थिरता आएगी। सेहत के लिहाज से भी यह समय राहत देने वाला हो सकता है। पुरानी परेशानियों में सुधार दिखेगा, बस खान-पान और दिनचर्या पर थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है।
कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर सामाजिक दायरा बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। नए और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात के योग हैं, जो आगे चलकर आपके करियर या बिजनेस में काम आ सकते हैं। नेटवर्किंग मजबूत होगी और नए मौके मिल सकते हैं। संपत्ति से जुड़े मामलों में भी हलचल दिख सकती है। जमीन या वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो प्लान आगे बढ़ सकता है। इस दौरान आध्यात्मिक चीजों में रुचि बढ़ेगी और पूजा-पाठ या क्रिएटिव कामों में मन लगेगा, जिससे मन को सुकून मिलेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
