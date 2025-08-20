Horoscope Shukra gochar today on chanda kark rashi which zodiac get labh horoscope in hindi आज चंद्रमा की कर्क राशि में शुक्र का गोचर, इन राशियों के लिए लाभ के योग, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
आज चंद्रमा की कर्क राशि में शुक्र का गोचर, इन राशियों के लिए लाभ के योग

Shukra gochar: भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार को प्रातः 6:10 बजे के बाद शुक्र का गोचर कर्क राशि में हो रहा है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि में शुक्र का प्रवेश शुक्र की क्रिएटिव शक्तियों में वृद्धि करने वाला होगा। 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, ज्योतिर्विद पंडित दिवाकर त्रिपाठीWed, 20 Aug 2025 08:06 AM
कर्क राशि में पहले से ही बौद्धिकता, मैनेजमेंट, बैंकिंग व्यवस्था एवं बुद्धि विवेक का कारक ग्रह बुध गोचर कर रहा है। ऐसे में कर्क राशि में 29 अगस्त तक शुक्र और बुध का योग भी बनेगा। शुक्र पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी। आइए जानें शुक्र के राशि परिवर्तन से किन राशियों को लाभ होगा।

मेष : शुक्र के गोचर से ग्रह और वाहन सुख में वृद्धि होगी। जमीन जायदाद आदि में प्रगति होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप में सुधार होगा। प्रेम संबंधों में प्रगति एवं सुधार होगा। नए कार्यो की शुरुआत होगी। सम्मान एवं परिश्रम में वृद्धि होगी। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा।

वृष : कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। राजनीतिक कार्यो में प्रगति होगी। धन संबंधित कार्यो में वृद्धि होगी। पिता के सहयोग एवं आशीर्वाद में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यो में वृद्धि होगी। भाई बहनों एवं मित्रों के सहयोग में वृद्धि होगी। मनोबल में वृद्धि होगी।

मिथुन: धन संबंधित कार्यो में वृद्धि होगी। पारिवारिक कार्यो में वृद्धि होगी। परिवार में मांगलिक कार्यों की स्थिति बनेगी। वाणी व्यवसाय में वृद्धि होगी। पेट एवं पेशाब संबंधित समस्याओं में वृद्धि होगी। संतान पक्ष से लाभ होगा। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। मनोबल एवं तार्किकता में वृद्धि होगी।

कन्या : आय के नए साधन बनेंगे। नए व्यापार की शुरुआत के लिए समय अनुकूल रहेगा। कार्यो में भाग्य का साथ मिलेगा। मनोबल में वृद्धि एवं स्वास्थ्य में सुधार होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर शुभ समाचार प्राप्त होगा। पिता के आशीर्वाद एवं सहयोग में वृद्धि होगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। बुद्धि के सार्थक प्रयोग से मन प्रसन्न रहेगा।

तुला : नौकरी में पदोन्नति एवं परिवर्तन के लिए समय अति उत्तम रहेगा। सामाजिक पद, प्रतिष्ठा एवं सम्मान में लिए समय ठीक रहेगा। गृह एवं वाहन सुख में वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य एवं सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा। मनोबल एवं स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कलात्मकता एवं कलात्मक कार्यो में वृद्धि होगी।

धनु : वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। आर्थिक गतिविधियों में सुधार आएगा। वकालत, सेल्स मार्केट, अध्ययन अध्यापन आदि के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करने वाले लोगों के लिए विशेष लाभ हो सकता है। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव हो सकता है। पेट की आंतरिक समस्या के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है।

कर्क : व्यक्तित्व में निखार आएगा। मन की प्रसन्नता में वृद्धि होगी। सुख के संसाधनों में वृद्धि होगा। आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। दांपत्य जीवन में वृद्धि एवं सकारात्मक आएगी। साझेदारी के कार्यों में वृद्धि होगा। सिर में दर्द हो सकता है। मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगा। कलात्मक कार्यों में वृद्धि।