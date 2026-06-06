शुक्र का कर्क राशि में गोचर: 8 जून से बनेगा गजलक्ष्मी योग, इन 4 राशियों के लिए खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते
ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों के राशि परिवर्तन को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। हर ग्रह अपने साथ कुछ न कुछ बदलाव लेकर आता है। 8 जून 2026 को शुक्र ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि कर्क राशि में पहले से गुरु ग्रह मौजूद हैं।
ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों के राशि परिवर्तन को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। हर ग्रह अपने साथ कुछ न कुछ बदलाव लेकर आता है। 8 जून 2026 को शुक्र ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि कर्क राशि में पहले से गुरु ग्रह मौजूद हैं। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति से गजलक्ष्मी योग बनेगा, जिसे ज्योतिष में काफी शुभ माना जाता है।
शुक्र को सुख-सुविधा, प्रेम, धन और आकर्षण का कारक माना जाता है, जबकि गुरु ज्ञान, भाग्य और समृद्धि के प्रतीक हैं। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। शुक्र 8 जून से 4 जुलाई 2026 तक कर्क राशि में रहेंगे। इस दौरान कुछ राशियों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है।
मेष राशि वालों को मिल सकती है बड़ी राहत
मेष राशि के लोगों के लिए यह गोचर घरेलू जीवन में खुशियां लेकर आ सकता है। घर-परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर लंबे समय से घर, जमीन या वाहन से जुड़ा कोई काम अटका हुआ है तो उसमें प्रगति देखने को मिल सकती है।
कामकाज के क्षेत्र में भी नए अवसर सामने आ सकते हैं। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। इस दौरान कई जरूरी काम आसानी से पूरे होने के संकेत हैं।
उपाय
शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करना शुभ माना गया है। साथ ही शुक्र मंत्र का जाप भी लाभकारी हो सकता है।
मिथुन राशि वालों की आय में हो सकती है बढ़ोतरी
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक मामलों में अच्छा माना जा रहा है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है। आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं।
नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि कारोबार करने वालों को पुराने संपर्कों से फायदा हो सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा और कुछ लोगों को यात्रा के अवसर भी मिल सकते हैं।
उपाय
छोटी कन्याओं को खीर खिलाना और शुक्रवार को हल्के रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है।
कर्क राशि वालों के लिए खास रहेगा यह समय
शुक्र का प्रवेश कर्क राशि में ही होने जा रहा है, इसलिए इस राशि के लोगों पर इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोगों के बीच सम्मान मिलने की संभावना रहेगी।
जो लोग लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण काम का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिल सकता है। आर्थिक मामलों में स्थिति मजबूत हो सकती है और भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं।
उपाय
घर से निकलने से पहले माता-पिता का आशीर्वाद लें। सुगंधित इत्र का प्रयोग करना भी शुभ माना गया है।
वृश्चिक राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ
वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह गोचर कई मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। भाग्य का सहयोग मिलने से रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और विदेश से जुड़े मामलों में अच्छे संकेत मिल सकते हैं।
धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है और यात्रा के योग भी बन सकते हैं। जो लोग नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
उपाय
जरूरतमंद लोगों को सफेद वस्तुओं का दान करें और नियमित रूप से शुक्र से जुड़े मंत्रों का जाप करें।
क्या है गजलक्ष्मी योग का महत्व?
ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, जब गुरु और शुक्र जैसे शुभ ग्रह एक साथ आते हैं तो गजलक्ष्मी योग बनता है। यह योग धन, सुख-सुविधा, सम्मान और जीवन में सकारात्मक अवसरों से जुड़ा माना जाता है। हालांकि किसी भी व्यक्ति पर इसका प्रभाव उसकी कुंडली की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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