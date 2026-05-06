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8 मई से शुरू होंगे इन 3 राशियों के अच्छे दिन, शुक्र की चाल बदलने से होगा लाभ ही लाभ

May 06, 2026 03:10 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मई की शुरुआत में ही एक अहम बदलाव देखने को मिल रहा है। 8 मई को शुक्र अपनी चाल बदलते हुए मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। यह नक्षत्र मंगल से जुड़ा माना जाता है, ऐसे में शुक्र और मंगल का यह मेल कुछ राशियों के लिए सीधे तौर पर फायदा देने वाला हो सकता है।

8 मई से शुरू होंगे इन 3 राशियों के अच्छे दिन, शुक्र की चाल बदलने से होगा लाभ ही लाभ

मई की शुरुआत में ही एक अहम बदलाव देखने को मिल रहा है। 8 मई को शुक्र अपनी चाल बदलते हुए मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। यह नक्षत्र मंगल से जुड़ा माना जाता है, ऐसे में शुक्र और मंगल का यह मेल कुछ राशियों के लिए सीधे तौर पर फायदा देने वाला हो सकता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि जब शुक्र इस नक्षत्र में आते हैं, तो पैसा, आकर्षण और मौके- तीनों में बदलाव दिखते हैं। खास तौर पर तीन राशियों के लिए यह समय बेहतर माना जा रहा है, जहां काम, कमाई और रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है।

मेष राशि

मेष वालों के लिए यह समय पैसों के लिहाज से राहत देने वाला लग रहा है। कमाई के नए रास्ते बन सकते हैं और जो पैसा कहीं अटका हुआ था, वह वापस मिल सकता है। नौकरी और बिजनेस दोनों में मौके मिल सकते हैं। खासकर बिजनेस करने वालों को नए सौदे या फायदे के मौके मिल सकते हैं। रिश्तों में भी थोड़ा नजदीकपन बढ़ेगा और लोग आपकी बातों पर भरोसा करेंगे। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो यह समय और भी सपोर्ट कर सकता है।

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह बदलाव स्थिरता लेकर आ सकता है। आय में धीरे-धीरे बढ़ोतरी के संकेत हैं और बचत पर ध्यान जाएगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी या प्रमोशन की बात बन सकती है। बिजनेस में भी फायदा होने की संभावना है। किसी पुरानी प्रॉपर्टी या निवेश से भी लाभ मिल सकता है। परिवार का सपोर्ट बना रहेगा और फैसले लेने में आपका भरोसा बढ़ेगा।

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तुला राशि

तुला वालों के लिए यह समय करियर और पैसों दोनों के लिए अच्छा माना जा रहा है। नौकरी में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं और इनकम बढ़ने के संकेत हैं। बिजनेस में भी नए अवसर सामने आ सकते हैं। पुराने मतभेद खत्म हो सकते हैं और रिश्तों में सुधार आएगा। इस दौरान आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप अपने काम से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं।

कुल मिलाकर, यह बदलाव हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होगा, लेकिन जिन राशियों के लिए योग बन रहा है, उनके लिए मौके जरूर बन सकते हैं। ऐसे समय में जरूरी है कि जल्दबाजी के बजाय समझदारी से फैसले लिए जाएं, ताकि जो मौका मिले, उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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