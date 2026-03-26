शुक्र गोचर 2026: 26 मार्च को मेष राशि में प्रवेश करेंगे शुक्र, जानें किन राशियों को होगा लाभ और किन्हें रहना होगा सर्तक
ज्योतिषशास्त्र में शुक्र को आराम, पैसे, रिश्ते और लाइफस्टाइल का कारक ग्रह कहा जाता है। जब यह ग्रह राशि बदलता है तो असर सीधे इन चीजों पर दिखता है। इस बार शुक्र 26 मार्च को मेष राशि में जा रहे हैं। करीब एक महीने तक इसका असर रहेगा।
ज्योतिषशास्त्र में शुक्र को आराम, पैसे, रिश्ते और लाइफस्टाइल का कारक ग्रह कहा जाता है। जब यह ग्रह राशि बदलता है तो असर सीधे इन चीजों पर दिखता है। इस बार शुक्र 26 मार्च को मेष राशि में जा रहे हैं। करीब एक महीने तक इसका असर रहेगा। इस दौरान कुछ लोगों के काम बनेंगे, तो कुछ को थोड़ा संभलकर चलना होगा। आइए जानते हैं, शुक्र के मेष राशि में प्रवेश से कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का हाल।
पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…
मेष राशि- शुक्र आपकी ही राशि में आ रहे हैं। इसका असर आपके व्यक्तित्व पर दिखेगा। लोग आपकी तरफ जल्दी आकर्षित होंगे। काम में भी पहचान मिलेगी। पैसा आ सकता है, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। रिश्तों में छोटी बात को बड़ा न बनने दें।
वृषभ राशि- खर्च बढ़ने का समय है। जो जरूरी नहीं है, उस पर पैसा लगाने से बचें। यात्रा का प्लान है तो पहले हिसाब कर लें। घर या रिश्तों में छोटी-छोटी बातों पर खींचतान हो सकती है।
मिथुन राशि- आपके लिए समय ठीक रहेगा। पैसे आने के मौके बनेंगे। काम में जो रुका हुआ था, वह धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। नए लोग मिलेंगे, जिनसे फायदा होगा।
कर्क राशि- करियर के लिए अच्छा समय है। ऑफिस में आपकी बात सुनी जाएगी। जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है। घर में शादी की बात चल रही है तो बात आगे बढ़ सकती है। कुछ नया लेने का मन भी करेगा।
सिंह राशि- भाग्य साथ देगा। जो काम अटका हुआ था, वह निकल सकता है। नौकरी बदलने या नया काम शुरू करने का मौका मिल सकता है। धार्मिक चीजों में मन लगेगा।
कन्या राशि- थोड़ा संभलकर चलने वाला समय है। काम में मन पूरी तरह नहीं लगेगा। छोटी गलती भी परेशानी दे सकती है। सेहत पर ध्यान रखें। जो भी करें, सोचकर करें।
तुला राशि- रिश्तों में दिक्कत आ सकती है। पार्टनर के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं। दोस्तों से भी दूरी महसूस हो सकती है। मन थोड़ा भारी रहेगा, इसका असर काम पर भी दिखेगा।
वृश्चिक राशि- जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। निवेश टालना बेहतर रहेगा। यात्रा भी जरूरी हो तभी करें। रिश्तों में भी उतार-चढ़ाव रह सकता है।
धनु राशि- यह समय थोड़ा अच्छा रहेगा। पढ़ाई या क्रिएटिव काम में फायदा मिलेगा। कुछ नया करने का मन करेगा। बड़ों का साथ मिलेगा।
मकर राशि- घर का माहौल थोड़ा टाइट रह सकता है। पैसों को लेकर सोच-समझकर चलना होगा। किसी पर ज्यादा भरोसा करना नुकसान दे सकता है।
कुंभ राशि- आत्मविश्वास बढ़ेगा। काम में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। भाई-बहन या दोस्तों से मदद मिलेगी। धीरे-धीरे चीजें आपके पक्ष में जाएंगी।
मीन राशि- पैसों के मामले में रिस्क लेने से बचें। जो प्लान है, उसे सोच-समझकर करें। यात्रा करनी है तो तैयारी के साथ करें। जल्दबाजी नुकसान दे सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि