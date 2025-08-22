Horoscope Shukra gochar in Singh Rashi September yuti with surya predictions Shukra Gochar: शुक्र सितंबर में सिंह राशि में करेंगे प्रवेश, सूर्य के साथ बनेगी युति, किन राशियों को लाभ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Shukra Gochar: शुक्र सितंबर में सिंह राशि में करेंगे प्रवेश, सूर्य के साथ बनेगी युति, किन राशियों को लाभ

Shukra gochar in Singh Rashi: शुक्र सितंबर की 15 तारीख को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के सिंह राशि में जाने से सूर्य के साथ शुक्र की युति बनेगी। दरअसल इस राशि में केतु और सूर्य पहले से विराजमान है। आइए जानते हैं, 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 10:28 AM
Venus Transit in Leo: शुक्र सितंबर की 15 तारीख को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के सिंह राशि में जाने से केतु और सूर्य के साथ शुक्र की युति बनेगी। दरअसल इस राशि में केतु और सूर्य पहले से विराजमान है। सूर्य 17 सितंबर को इस राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र के इस राशि में प्रवेश करने से कई राशियों से लाभ होगा। आपको बता दें कि शुक्र और सूर्य के प्रभाव से कई राशियों को धन लाभ तो होगा, साथ ही पिता से संबंध अच्छे होंगे और इनको समाज में सम्मान मिलेगा। आपको बता दें कि शुक्र भौतिक सुख-सुविधाओं, प्रेम, सौंदर्य, विवाह, कला, भोग-विलास तथा वैभव के कारक माने जाते हैं। आइए जानें इससे किन राशियों को लाभ होगा।

मिथुन राशि वालों के लिए समय अच्छा होगा। कर्क राशि वालों के लिए इनकम के बढ़ने के योग हैं। आपको बिजनेस में मौके मिल सकते हैं। शेयर में निवेश से आपको लाभ होगा। रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको किसी काम के लिए समाज में सम्मान मिलेगा।

कर्क राशि के लिए शुक्र का गोचर कई प्रकार के लाभ के योग ला रहा है। इसके साथ आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं। आपके लिए संतान और पिता से संबंध अच्छे होंगे। कुल मिलाकर आपके लिए समय मिलजुला रहेगा।

सिंह राशि वालो के लिए इनकम बढ़ेंगी और खर्च कम होंगे। हेल्थ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। भौतिक सुख सुविधाओं के साधन बढ़ेंगे।

मकर राशि वालों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन अच्छा रहेगा। सिंह राशि में शुक्र आपको अच्छा लाभ देंगे। इस राशि के लोगों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं।आपके लिए रिश्तों में कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको इसके लिए धैर्य रखना होगा।

