शुक्र का गोचर सिंह राशि में, इन राशियों को रहना होगा सावधान

आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि 14 सितंबर 2025 दिन रविवार को रात 03:20 बजे शुक्र का गोचर चन्द्रमा की राशि कर्क से सूर्य की राशि सिंह में हो गया है। आपको बता दें कि शुक्र धन वैभव और एश्वर्य के स्वामी हैं। सूर्य के इस राशि में शुक्र का परिवर्तन से कई राशियों के लिए लाभ के योग तो कई राशियों के लिए परेशानी का कारण बनेगा। इसका सभी राशियों / लग्नों पर व्यापक प्रभाव स्थापित होगा। शुक्र के साथ केतु का गोचर होगा और राहु की दृष्टि पड़ेगी। इस कारण से शुक्र के प्रभाव में कमी देखने को मिलेगा। ऐसे में महिलाओं को विशेष तौर पर सावधान रहने की आवश्यकता है। कला क्षेत्र से जुड़े किसी बड़े व्यक्तित्व को नुकसान होने के योग बनते दिख रहे हैं। सरकार के फैसले से जनता नाराज भी दिख सकती है। आइए जानें शुक्र के इस परिवर्तन से किन राशियों के लिए परेशानी का कारण बनेगा।

धनु :आंतरिक डर में वृद्धि होगा। आय के लिए चल रहे प्रयास सफल होंगे। आकर्षण में वृद्धि होगा। व्यापार एवं धंधे में प्रगति होगी। कलात्मक कार्यों से धन प्राप्त होगा। भाई, बंधुओ, मित्रों, बहनों को लेकर तनाव हो सकता है। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। कार्यो में भाग्य का साथ प्राप्त होगा।

कन्या : भोग विलासिता के खर्च में वृद्धि होगा। दूरस्थ यात्रा पर खर्च बढ़ेगा। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव होगा। ट्रैवलिंग एवं विदेशी व्यापार से लाभ होगा। प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होगा। धन संबंधित कार्यों में वृद्धि होगी । पारिवारिक कार्यों पर खर्च बढ़ेगा। कार्यों में अधिक परिश्रम के बाद सफलता मिलेगी। आंतरिक रोग तनाव दे सकता है।

मिथुन : आंतरिक डर में वृद्धि होगी। पराक्रम में कमी आएगी। भाई, बहनों और मित्रों से तनाव हो सकता है। अनैतिक संपर्क में वृद्धि हो सकती है। अचानक सामाजिक, प्रतिष्ठा को बचाने में धन खर्च हो सकता है। संतान की प्रगति होगी। प्रेम संबंधों एवं दांपत्य जीवन को लेकर सामान्य तनाव या आंतरिक अशांति रह सकती है।

मीन :- शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के कारण तनाव बढ़ेगा। भोग विलासिता, नौकर-चाकर में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन में कटुता आएगी। प्रेम संबंधों में टकराव होगा। नदी या तालाब में स्नान करने ना जाएं। विदेशी यात्रा का पूर्ण योग बनेगा । घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव बढ़ सकता है।