Shukra Gochar: कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं शुक्र, किन राशियों का तनाव और खर्च बढ़ेगा

Shukra Gochar: आज शुक्र राशि परिवर्तन कर्क राशि में हो गया है। शुक्र अब कर्क राशि में रहेंगे। शुक्र का परिवर्तन का किन राशियों के लिए परेशानियां लाएगा, इस गोचर से कऊ राशियों के खर्च और तनाव दोनों में वृद्धि होगी। 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, ज्योतिर्विद पंडित दिवाकर त्रिपाठीWed, 20 Aug 2025 12:17 PM
भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार को प्रातः 6:10 बजे के बाद शुक्र का गोचर कर्क राशि में हो रहा है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, इस राशि में में शुक्र का प्रवेश होगा। वहीं 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के बीच में शुरू सूर्य शनि का षडाष्टक योग बन रहा है। सूर्य का केतु के साथ गोचर व सूर्य पर राहु की दृष्टि नकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। शुक्र का परिवर्तन का किन राशियों के लिए परेशानियां लाएगा, इस गोचर से कऊ राशियों के खर्च और तनाव दोनों में वृद्धि होगी।

सिंह : अचानक खर्च में वृद्धि होगी। दूरस्थ यात्रा का योग बनेगा। भोग विलासिता पर खर्च बढ़ेगा। अति घनिष्ठ से तनाव सम्भव। आंतरिक रोग एवं आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि होगी। नए व्यापार का योग बनेगा। भाई बहनों को लेकर तनाव की स्थिति बनेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर तनाव एवं खर्च बढ़ेगा। आंखों की एलर्जी बढ़ सकती है। पारिवारिक कार्यो पर खर्च बढ़ेगा।

वृश्चिक :- आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। आंतरिक डर में वृद्धि होगी। व्यापारिक सुधार होगा। दांपत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में सकारात्मक आएगी। मौज मस्ती एवं यात्रा पर खर्च की स्थिति बनेगी। साझेदारी के कार्यों में सकारात्मक आएगी। वैवाहिक कार्यक्रमों में सकारात्मक सकती है।

कुंभ : आंतरिक सुख में कमी महसूस होगी। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव हो सकता है। पारिवारिक जनों के साथ मनमुटाव हो सकता है। गृह एवं वाहन सुख में कमी आ सकती है। एलर्जी एवं आंतरिक समस्या के कारण तनाव हो सकता है। कार्यों में भाग्य का साथ कम प्राप्त होगा। यात्रा खर्च एवं अथवा अन्य खर्चे में वृद्धि हो सकती है। कलात्मक कार्यों में वृद्धि होगी।

मीन : पैतृक संपत्ति एवं पितृपक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। संतान पक्ष को लेकर तनाव हो सकता है। कलात्मक कार्यो में वृद्धि होगी। अध्ययन अध्यापन में अवरोध हो सकता है। गृह एवं वाहन सुख में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में सुधार होगा। आय के संसाधनों में वृद्धि के लिए चल रहे प्रयास सफल होंगे।

भारत में पर क्या रहेगा असर

स्वतंत्र भारत की कुंडली में देखा जाए तो शुक्र लग्न के कारक होकर तृतीय भाव में गोचर करेगा। परिणाम स्वरुप भारत के अंतरराष्ट्रीय छवि में सुधार करेगा। भारत के कूटनीतिक विचार वैश्विक स्तर पर वृद्धि करने वाला होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के कलाकारों की छवि में सुधार होगा। सौंदर्य के क्षेत्र में भारत को अच्छी उपलब्धि मिल सकती है। सिनेमा फिल्म जगत लेखन क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है । परंतु शुक्र के इस परिवर्तन से राष्ट्र के अंदर आंतरिक नकारात्मक शक्तियों का दुष्प्रभाव भी देखने को मिलेगा। 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में भारत के पूर्वी क्षेत्र में आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न होने के योग हैं। ट्रेन वायुयान और यातायात के साधनों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। सरकारी स्तर के बड़े व्यक्तित्व जैसे किसी राजनीतिक व्यक्तित्व, किसी वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी आदि के लिए 17 सितंबर तक का समय अशुभ परिणाम देने वाला रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

