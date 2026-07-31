Shukra Gochar: केतु को छोड़ कन्या राशि में आ रहे शुक्र, किन राशियों पर बरसाएंगे धन और प्यार?
Shukra Gochar 2026 rashifal in hindi: कल 1 अगस्त को शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र बुध की कन्या राशि में जा रहे हैं। ऐसे में इस राशि के लोगों पर शुक्र का अच्छा असर होगा।
शुक्र का राशि परिवर्तन कल 1 अगस्त को होने वाला है। शुक्र बध की राशि में जा रहा है। वैसे तो शुक्र और बुध में मित्रता का भाव है लेकिन शुक्र कन्या राशि में नीच के माने जाते है। ऐसा कहा जाता है कि शुक्र अपने अच्छे प्रभाव इस राशि में नहीं दे पाते हैं। सिंह राशि में इससे पहले शुक्र विराजमान थे, जहां इनके साथ केतु भी बैठे थे। केतु के कारण भी शुक्र के अच्छे प्रभाव नहीं जा पा रहे थे।
कब शुक्र कर रहे हैं गोचर
1 अगस्त 2026 को शुक्र कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं. इस राशि में शुक्र 2 सितंबर तक रहेंगे। कन्या राशि में जब शुक्र रहेंगे तो सभी 12 राशियों पर इसका असर होगा, लेकिन कुछ राशियों को खास तौर पर प्यार और धन की बरसात शुक्र करते हैं। यह गोचर इसलिए भी खास है क्योंकि केतु से शुक्र दूर हुए हैं। जिससे मायावी ग्रह का प्रभाव शुक्र से दूर हुआ है।आपको बता दें कि शु्क्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन कन्या राशि में आने से ये अपने संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते हैं। शुक्र धन वैभव और भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं। आइए जानते हैं कि 1 अगस्त से 2 सितंबर तक शुक्र किन राशियों के लिए अच्छे और धन लाभ के योग ला रहे हैं।
मकर राशि के लिए अच्छे योग
शुक्र के गोचर से मीन राशि के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। इस राशि के लोगों को बिजनेस में सफलता मिलेगी। आपको लाइफ पार्टनर से भी अच्छे संबंध बनेंगे। धन लाभ के लिए आपके पास अच्छे योग हैं। आपके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं।
वृषभ और धनु के लिए भी शानदार
वृषभ राशि के लिएशुक्र गोचर अच्छे योग लाएगा। परिवार में खुशियां और देश से बाहर यात्रा पर जाने का भी योग बन रहा। धनु राशि वालों के लिए व्यापार आपका शानदार रह सकता है। आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं।
मिथुन और वृश्चिक पर धन और प्यार की बरसात
मिथुन राशि के लिए चीजें पहले से बेहतर हो जाएगी परिवार शादीशुदा लाइफ की मुश्किलों को शु्क्र खत्म कर देंगे। वृश्चिक राशि के लिए निवेश खास होगा। पैसा मिलेगा। कही बाहर डेट पर जाने का प्लान बनेगा। आपके लिए समय उत्तम है पैसों और लवलाइफ दोनों के हिसाब से।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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