2 नवंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन, बनेगा राजयोग, किन राशियों को लाभ
Shukra Gochar Impact On Zodiac Sign: नवंबर के महीने में शुक्र राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अभी शुक्र कन्या राशि में हैं, जो 2 नवंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिष में शुक्र गोचर बहुत खास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शुक्र भोग-विलास, प्रेम, सुख, धन, समृद्धि, कला और विवाह के कारक ग्रह माने जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन 2 नवंबर को दोपहर 1 बजकर 21 मिनट पर शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए इससे मालव्य राजयोग बनेगा। इस प्रकार शुक्र के इस परिवर्तन से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे, आइए जानें किन राशियों को होगा लाभ
कन्या राशि, तुला और मीन राशि वालों के लिए लाभ के योग
शुक्र का गोचर कन्या राशि वालों के लिए जॉब में अच्छी स्थिति लाएगा। इस राशि के लोगों को तरक्की, पैसों में वृद्धि मिलेगी। अगर आप आर्टिस्ट हैं, तो आपको पहचान मिलेगी। भौतिक सुख सुविधाओं के साधन आपके लिए बढ़ेंगे। इस समय आप वाहन भी खरीद सकते हैं। अगर पैसा है तो कहीं अच्छी जगह निवेश करने से भी लाभ होगा। तुला राशि वालों के लिए भी लाभ के योग बनेंगे। तुला राशि के लिए समय खास रहेगा। इस राशि के लोगों का विवाह तय हो सकता है। आपके लिए विदेश जाने या निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के भी योग बन रहे हैं। बिजनेस अच्छा चल निकलेगा और आपको लाभ अच्छे अनुपात में होगा। मीन राशि वालों को शादी और शादी पक्की होने के चांस हैं। इस राशि के लोगों को भोग विलास, ऐशो आराम की चीजें मिलेंगी। नौकरी में मनचाहा लाभ होने के भी योग हैं।
शुक्र को मजबूत करने के उपाय
अगर अपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है, और आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं, तो शुक्र को मजबूत करने के लिए मां लक्ष्मी को शुक्रवार को इत्र चढ़ाना चाहिए। शुक्रवार को मां लक्ष्मी और शिवजी की पूजा करें, शुक्र मंत्र 'ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः' का जाप, । इस दिन सफेद कपड़े पहनना चाहिए। इसके अलावा सफेद चीजों का दान, और सौंदर्य की वस्तुओं का प्रयोग भी सहायक होता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।