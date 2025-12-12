Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
शुक्र हो गए अस्त, अब नए साल 2026 में होंगे उदय, जानें किन राशियों के लिए लाभ

शुक्र अभी वृश्चिक राशि में हैं और 20 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में गोचर करेंगे। इससे पहले ही शुक्र का तारा अस्त हो गया है। शुक्र ज्योतिष में बहुत अधिक महत्व रखते हैं। अगर शुक्र का ताा अस्त हो जाता है, तो शादी विवाह नहीं होते हैं।

Dec 12, 2025 09:17 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
शुक्र अभी वृश्चिक राशि में हैं और 20 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में गोचर करेंगे। इससे पहले ही शुक्र का तारा अस्त हो गया है। शुक्र ज्योतिष में बहुत अधिक महत्व रखते हैं। राशियों पर शुक्र के नक्षत्र, ग्रह गोचर का असर तो होता ही है साथ ही शुक्र के अस्त होने का भी असर होता है। अगर शुक्र का तारा अस्त हो जाता है, तो शादी विवाह नहीं होते हैं। आपको बता दें कि खरमास लगने से पहले ही शुक्र का तारा अस्त हो गया है। ऐसा करीब 8 साल बाद ऐसा हो रहा है, जिसमें खरमास के साथ ही शुक्र का तारा भी अस्त हो गया। यही कारण है कि डेढ़ महीने तक शादी-विवाह, गृह प्रवेश व अन्य शुभ कार्यों पर रोक रहेगी। 11 दिसंबर को शुक्र का तारा पूर्व दिशा में अस्त हो गया है, जो 31 जनवरी तक अस्त रहेगा। इसलिए इस बार विवाह के मुहूर्त नहीं मिलेगें। तारा अस्त होने के बाद सूर्य 16 दिसंबर को सुबह 4:20 बजे से 14 जनवरी को दोपहर बाद 3:07 बजे मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। खरमास लगने से पहले ही शुक्र अस्त हो गए हैं। अब शुक्र नए साल 2026 में उदय होगें। शुक्र के इस गोचर का कई राशियों पर असर होगा।

शुक्र के अस्त होने का दिन राशियों पर असर

वृष राशि के लोगों के लिए शुक्र का अस्त होना आपके लिए लाभ के योग लेकर आ रहा है। इससे आपकी लवलाइफ में पयार बढ़ेगा। फाइनेंस में इससे लाभ होने के योग बन रहे हैं। कोई पुराना प्रोजेक्ट फिर से शुरू होगा और आपके लिए नौकरी में स्थिति अच्छी होगी। तुला राशि वालों के लिए शुक्र का अस्त होना अच्छे फल लेकर आया है। इस राशि के लोगों को लोन देने में समस्या नहीं आएगी। आप कोई वाहन या संपत्ति खरीद सकते हैं। आपके लिए कुल मिलाकर दिन बहुत अच्छा है। विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए शुक्र का अस्त होना अच्छे समय का निर्माण कर रहा है। आपके लिए व्यापार की स्थिति अच्छी होगी, शादीशुदा लाइफ में भी एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ेगा और कई तरह के विवाद कम हो जाएंगे। आपको पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। निवेश को लेकर सोच समझकर फैसले लें और जलदबाजी ना करें।

