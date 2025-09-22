Horoscope Shardiya navratri lucky zodiac maa durya blessings navratri Rashifal in hindi Navratri Rashifal: इन शारदीय नवरात्र पर पड़ेगा चंद्रमा का प्रभाव, जानें नवरात्र में किन राशियों के लिए लाभ के योग, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Navratri Rashifal: इन शारदीय नवरात्र पर पड़ेगा चंद्रमा का प्रभाव, जानें नवरात्र में किन राशियों के लिए लाभ के योग

Shardiya navratri Rashifal:इस वर्ष शारदीय नवरात्र में केवल चंद्रमा ही गोचरीय दृष्टि से परिवर्तन करेगा। शेष ग्रह नही । पूरे नवरात्र सूर्य कन्या राशि में, मंगल तुला राशि में, बुध कन्या राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, शुक्र सिंह राशि में गोचर करते रहेंगे।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, ज्योतिर्विद पंडित दिवाकर त्रिपाठीMon, 22 Sep 2025 07:08 AM
इस वर्ष शारदीय नवरात्र में केवल चंद्रमा ही गोचरीय दृष्टि से परिवर्तन करेगा। शेष ग्रह नही । पूरे नवरात्र सूर्य कन्या राशि में, मंगल तुला राशि में, बुध कन्या राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, शुक्र सिंह राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में तथा केतु सिंह राशि में गोचर करते रहेंगे। चंद्रमा नवरात्र के आरंभ में कन्या राशि में फिर तुला राशि में उसके बाद, वृश्चिक व धनु राशि में उसके बाद मकर राशि में गोचर करेगा। नवरात्र में ग्रहों की इन्ही स्थिति एवं योगो के आधार पर मेष से मीन तक निम्न प्रभाव पड़ेगा :

मेष: शत्रु कृत्य कार्यो से मुक्ति मिलेगी। मुकदमा एवं प्रतियोगिता में विजय । कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। दांपत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में सामान्य तनाव होगा। क्रोध में वृद्धि, खर्च में वृद्धि होगी। पिता को कष्ट होगा तथा 22 से 28 की मध्य रात्रि तक मन में अनावश्यक तनाव हो सकता है। इस नवरात्र में मां भगवती को लाल पुष्प प्रतिदिन अर्पित करें तथा भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाते रहें।

वृष : गृह एवं वाहन सुख में वृद्धि होगी। सीने की तकलीफ में वृद्धि हो सकती है। धन संबंधित कार्य में प्रगति होगा। परंतु धन संग्राम में अवरोध होगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त होगा। खर्च में वृद्धि होगी। बुद्धिमत्ता से नए कार्य बनेंगे। 24, 25 एवं 26 को दिन में 1:52 तक एवं 29, 30 सितंबर पूरा दिन एवं एक अक्टूबर को 11:36 के लगभग तक मन में अनावश्यक तनाव हो सकता है। मां भगवती की आराधना करें मां को सफेद मिष्ठान्न का भोग लगावे पीला पुष्प चढ़ाये करें।

मिथुन: मनोबल में उच्चता बनी रहेगी। गृह एवं वाहन सुख बढ़ेगा। परिश्रम एवं सम्मान में वृद्धि होगी। कार्यों में भाग्य साथ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। घबराहट में वृद्धि होगी। 26 सितंबर को दिन में 1:52 से लेकर 28 सितंबर को रात में 1:28 तक मन में थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा। माता भगवती की आराधना करें। माता को लाल वस्त्र, लाल चूड़ी तथा लाल पुष्प की माला अर्पित करें।

कर्क : धन संबंधित कार्यों में प्रगति होगी। पारिवारिक कार्यों में प्रगति होगा। पराक्रम एवं पुरुषार्थ बढ़ेगा भाई बहनों। मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा। क्रोध में वृद्धि होगी। परिश्रम में वृद्धि होगी। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पेट एवं पैर में कष्ट बढ़ेगा। 29, 30 सितंबर एवं 1 अक्टूबर को दिन में 1:36 तक मन में तनाव बना रहेगा। शेष नवरात्र का समय बहुत अच्छा व्यतीत होगा। भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाना अति आवश्यक है। माता को सफेद मिठाई, खीर, इलायची दाना का भोग शुभ होगा।

सिंह : मानसिक तीव्रता में वृद्धि होगी। सोचने की क्षमता में वृद्धि होगी। धन संबंधित कार्यों में प्रगति होगी। पारिवारिक कार्य में विस्तार होगा। आंखों की समस्या के कारण कष्ट होगाम पराक्रम एवं पुरुषार्थ बढ़ेगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता एवं प्रेम संबंध में तनाव बढ़ेगा। 22, 23 पारिवारिक खर्च में वृद्धि कराएगा। मन शांत रहेगा तथा 1 तारीख को तनाव बढ़ सकता है। शेष समय अच्छा रहेगा। नवरात्र में मां भगवती को इलायची दाना चढ़ाने खीर का भोग लगे लाल पुष्प अर्पित करें ।

कन्या : वाणी की तीव्रता में वृद्धि। सरकारी लाभ में वृद्धि। गृह एवं वाहन सुख में वृद्धि। दाम्पत्य सुख में वृद्धि। मानसिक तनाव में वृद्धि। पेट की समस्या के कारण तनाव हो सकता है। नवरात्र में मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। चंद्रमा की स्थिति अनुकूल रहेगी। मां भगवती को लाल रंग का वस्त्र चढ़ाएं। भगवान गणेश को दरबार अर्पित करते रहें।

तुला : यात्रा खर्च में वृद्धि। क्रोध में वृद्धि। संतान पक्ष से चिंता में वृद्धि । पराक्रम एवं पुरुषार्थ में वृद्धि । जीवनसाथी का सहयोग एवं जीवनसाथी से लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखें। 22 एवं 23 सितंबर को मन में थोड़ा सा तनाव बना रहेगा और कारण खर्च बढ़ सकता है अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव हो सकता है मां भगवती को गेरुआ या पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें लाल या पिला पुष्प चढ़ाएं। कदली फल अर्थात केला प्रसाद चढ़ाएं।

वृश्चिक : यात्रा खर्च में वृद्धि होगी। प्रतियोगी परीक्षा में विजय मिलेगा। शत्रुओं पर विजय मिलेगा। आर्थिक गतिविधियों में व्यापक सुधार होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। बौद्धिक क्षमता के आधार पर कार्यों में वृद्धि होगी। परिश्रम में थोड़ी सी अवरोध हो सकती है। सीने की समस्या बढ़ेगी। 24, 25 एवं 26 सितंबर को 1:52 दिन तक मन में सामान्य तनाव बना रहेगा। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव हो सकता है। मां भगवती को पिला पुष्प अर्पित करें। क्रीम कलर की मिठाई चढ़ाएं। खीर का प्रसाद चढ़कर पारिवारिक जनों में बांटे।

धनु : पराक्रम एवं पुरुषार्थ बढ़ेगा । भाई बहनों मित्रों का सहयोग बढ़ेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ेगी । घरेलू तनाव बढ़ेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। मानसिक स्थिति में सुधार होगा । कार्यो में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। परिश्रम में वृद्धि होगी। नौकरी में परिवर्तन होगा। 26 सितंबर को दिन में 1:52 से लेकर 28 सितंबर की रात में 1:28 तक मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। खर्च बढ़ेगा। मां भगवती को सफेद मिठाई एवं खीर गाय के दूध में बनाकर अर्पित करें। इलायची दाना चढ़ाये।

मकर :- वाणी की कटुता में वृद्धि होगी। पारिवारिक कार्यों में खर्च बढ़ेगा। पराक्रम एवं पुरुषार्थ बढ़ेगा। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव बढ़ेगा। दूरस्थ यात्रा पर खर्च बढ़ेगा। आंतरिक समस्या के कारण तनाव होगा। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त। 29 30 सितंबर एवं एक अक्टूबर को 11:36 दिन तक मन में तनाव बना रहेगा। खर्च वृद्धि हो सकती है। मां भगवती को लाल एवं पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें। लाल एवं लाल पुष्प की माला जरुर चढ़ाएं।

कुंभ : धान में वृद्धि का योग बनेगा। पारिवारिक खर्च बढ़ेगा। आर्थिक गतिविधि में सुधार होगा। आय के नए साधन बनेंगे। दाम्पत्य सुख में मधुरता बढ़ेगी।जीवन साथी का सुख शांति प्राप्त होगा। पेट की समस्या के कारण तनाव होगा। आंखों की समस्या बढ़ेगी। 22 एवं 23 सितंबर को मानसिक रूप से तनाव बढ़ेगा तथा 1 अक्टूबर को भी संभल का रहने की आवश्यकता है। तनाव में वृद्धि होगी। सफेद मिठाई खीर इलायची दाना मां भगवती को चढ़ाए।

मीन : मानसिक चिंतन में वृद्धि होगी। हृदय रोग एवं घबराहट में वृद्धि हो सकती है। वाहन पर खर्च बढ़ सकता है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव बढ़ेगा। दांपत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में टकराव के साथ वृद्धि होगी। पारिवारिक खर्चे में वृद्धि होगी । धनागम बढ़ेगा 24, 25 एवं 26 को दिन में 1:52 तक विशेष रूप से सावधानी बरतें। मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है। मां भगवती को क्रीम कलर की मिठाई, क्रीम कलर का वस्त्र चढ़ाये। भगवान गणेश को दूर्वा एवं पैन का पत्ता अर्पित करें