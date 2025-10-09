Horoscope shani sadesati rashi effect of Shani margi in november 2025 Shani Sadesati: शनि नवंबर के बाद साढ़ेसाती वाली राशियों में क्या करेंगे बदलाव जानें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Shani Sadesati: शनि नवंबर के बाद साढ़ेसाती वाली राशियों में क्या करेंगे बदलाव जानें

Shani Margi 2025 Horoscope:शनिदेव 28 नवंबर 2025 को मीन राशि में मार्गी होंगे। शनि को न्याय और कर्म के देवता कहा गया है। शनि अभी मीन राशि में चल रहे हैं। एक राशि में शनि ढ़ाई साल रहते हैं। इसलिए शनि अगले साल भी मीन राशि में रहेंगे। इ

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 12:06 PM
शनिदेव 28 नवंबर 2025 को मीन राशि में मार्गी होंगे। शनि को न्याय और कर्म के देवता कहा गया है। शनि अभी मीन राशि में चल रहे हैं। एक राशि में शनि ढ़ाई साल रहते हैं। इसलिए शनि अगले साल भी मीन राशि में रहेंगे। इस साल शनि का वक्री गति से मार्गी में गोचर होने वाला है। इसका अर्थ है कि शनि मार्गी गति से चलेंगे और शनि की साढ़ेसाती वाली राशियों को प्रभावित करेंगे। अभी की बात करें तो अभी शनि गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में हैं। इस प्रकार देखें शनि का क्या प्रभाव मेष, कुंभ और मीन राशि पर पड़ेगा।

शनि की साढ़ेसाती की राशि पर क्या प्रभाव
शनि के इस गोचर का इसर मेष, मीन, कुंभ राशि पर खास होगा, क्योंकि अभी इन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। मेष राशि वालों को पिछले कुछ सालों से सीखने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज आपके लिए खास है। आर्थिक तौर पर आप इससे सेफ फील करेंगे। आपका जुड़ा आध्यात्म से भी होगा।

कुंभ राशि -कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत खास है। यह उनके जीवन में काफी कुछ बदल देगा। आपको पद मिलेगा और जिम्मेदारी भी, एक तरह ऐगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में खास ध्यान दें। किसी प्रोजेक्ट पर खास मेहनत करनी होगी जिन पर लंबे समय तक आपका पूरा ध्यान देने और उन पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। लेकिन ये प्रोजेक्ट आगे चलकर आपकी मदद करेंगे। आपकी लाइफ में अगर रुकावट आरही हैं, तो इसके पीछे एक वजह है। आप बस मेहनत करते रहें। अनुशासन से लाइफ जिएं।

मीन राशि वालों को मेंटल हेल्थ पर खास ध्यान देना होगा और सावधान रहना होगा। शनि आपको कठिन परिस्थितयों का सामना कराकर मजबूत बना रहा है। पुरानी इमोशनल आदतों को छोड़ना शुरू कर देंगे जो पहले आपको अच्छा महसूस कराती थीं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)