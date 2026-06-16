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शनि 138 दिन तक चलेंगे उलटी चाल, ये 3 राशियों की बढ़ सकती है टेंशन, करें शनि उपाय

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Horoscope Shani Rashifal Saturn in 138 days : शनि देव उलटी चाल में गोचर करना शुरू करेंगे। शनि की ये चाल लगभग 138 दिन तक बनी रहेगी। कर्मफल दाता शनि के गोचर करने से कुछ राशि के जातकों की टेंशन बढ़ सकती है। 

शनि 138 दिन तक चलेंगे उलटी चाल, ये 3 राशियों की बढ़ सकती है टेंशन, करें शनि उपाय

Horoscope Shani Rashifal Saturn, शनि राशिफल : शनि न्याय प्रिय ग्रह है। जल्द ही शनि अपनी चाल में बदलाव करने वाले है। शनि वक्री और मार्गी चाल में गोचर करते हैं। शनि के दोनों ही गोचर 12 राशियों पर कुछ-न-कुछ प्रभाव डालते हैं। इस समय शनि मार्गी चाल में गोचर कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल शनि सिर्फ एक बार ही मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं। 27 जुलाई 2026 के दिन से शनि देव उलटी चाल में गोचर करना शुरू करेंगे। शनि की ये चाल लगभग 138 दिन तक बनी रहेगी। कर्मफलदाता शनि का गोचर वक्री चाल में 11 दिसंबर 2026 तक होगा। शनि जब वक्री होते हैं तो उनका प्रभाव काफी बढ़ जाता है। ऐसे में कुछ राशियों के लिए ये गोचर मुश्किल समय लेकर आ सकता है। आइए जानते हैं किन राशियों को शनि के इस नक्षत्र गोचर के दौरान संभलकर रहना चाहिए-

शनि 138 दिन तक चलेंगे उलटी चाल, ये 3 राशियों की बढ़ सकती है टेंशन, करें शनि उपाय

शनि का वक्री चाल मेंं गोचर करना धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा?

धनु राशि के जातकों आपके लिए शनि का वक्री चाल मेंं गोचर करना शुभ नहीं माना जा रहा है। आर्थिक जीवन में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आर्थिक तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धन-हानि होने की संभावना है। पार्टनर के साथ मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है।

शनि का वक्री चाल मेंं गोचर करना मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा?

शनि का वक्री चाल मेंं गोचर करना मीन राशि के जातकों आपके लिए लाभदायक नहीं माना जा रहा है। जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। करियर में कलीग्स के साथ वाद-विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है। नेगेटिव फील कर सकते हैं। सेहत भी खराब हो सकती है।

शनि का वक्री चाल मेंं गोचर करना सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा?

सिंह राशि के जातकों आपके लिए शनि का वक्री चाल मेंं गोचर करना फायदेमंद नहीं माना जा रहा है। काम पूरा करने में रुकावटें आ सकती हैं। आर्थिक तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बेवजह का स्ट्रेस लेने से बचें।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

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सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

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