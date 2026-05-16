कल से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, शनिदेव करेंगे कृपा की बरसात
शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। मान्यता है कि इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। यही वजह है कि शनि की चाल में होने वाले बदलाव पर ज्योतिष में खास नजर रखी जाती है। अब 17 मई 2026 यानी कल शनिदेव रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं।
शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। मान्यता है कि इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। यही वजह है कि शनि की चाल में होने वाले बदलाव पर ज्योतिष में खास नजर रखी जाती है। अब 17 मई 2026 यानी कल शनिदेव रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 4 राशियों के लिए यह समय काफी शुभ माना जा रहा है।
ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, जब शनि नक्षत्र बदलते हैं तो उसका असर नौकरी, कारोबार, धन, परिवार और सेहत तक पर देखने को मिलता है। कई लोगों को मेहनत का फल मिल सकता है तो कुछ के रुके काम भी पूरे होने के योग बन रहे हैं। वहीं कुछ राशियों को इस दौरान थोड़ा संभलकर चलने की सलाह दी गई है।
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए यह समय राहत देने वाला साबित हो सकता है। लंबे समय से रुके काम अब धीरे-धीरे आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है। कारोबार करने वालों को भी फायदा मिलने की संभावना है। पुराने नुकसान की भरपाई भी होने लग सकती है।
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए यह समय करियर में आगे बढ़ने का मौका लेकर आ सकता है। ऑफिस में काम की तारीफ हो सकती है। कुछ लोगों को नई नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है। घर-परिवार में चल रही परेशानियां कम होंगी और मानसिक तनाव में राहत मिल सकती है।
कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए यह बदलाव नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। पढ़ाई और नौकरी से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कई लोगों को नई शुरुआत का मौका भी मिल सकता है। घर का माहौल भी पहले से बेहतर रह सकता है।
तुला राशि
तुला राशि वालों को इस दौरान अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। पुराने विवाद खत्म होने के संकेत हैं। कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है। नौकरी और बिजनेस दोनों में स्थिति मजबूत होगी। मेहनत का अच्छा फल मिलने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
इन राशियों को रहना होगा सतर्क
मेष और सिंह राशि वालों को इस दौरान थोड़ा संभलकर रहने की सलाह दी गई है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान करा सकता है। पैसों के मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा। सेहत को लेकर भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
करें ये आसान उपाय
शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुभ माना जाता है। काले तिल का दान और शनि मंदिर में दीपक जलाने की परंपरा भी है। कई लोग इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मान्यता है कि इससे मन शांत रहता है और नकारात्मकता दूर होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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