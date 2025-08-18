Horoscope Shani nakshtra pada gochar which zodiac got dhanlabh prediction शनि का नक्षत्र का पद परिवर्तन, जानें किन राशियों के लिए बन रहे लाभ के योग, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
शनि का नक्षत्र का पद परिवर्तन, जानें किन राशियों के लिए बन रहे लाभ के योग

Horoscope Shani nakshtra:शनि का नक्षत्र पद परिवर्तन आज 18 अगस्त को हो रहा है। इससे कई राशियों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। इसका प्रभाव शनि साढ़ेसाती की राशियों के लिए थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है, लेकिन नीचे बताई गई राशियों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 08:16 AM
शनि का नक्षत्र पद परिवर्तन आज 18 अगस्त को हो रहा है। इससे कई राशियों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं।आपको बता दें कि शनि का नक्षत्र परिवर्तन खास है। दरअसल शनि उत्तराभाद्रपद जो गुरु का नक्षत्र है, उनसमें पहले ही आ चुके हैं, लेकिन अब ये इसके पद 4 में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु का नक्षत्र होने के कारण इस कईराशियों के लिए बुद्धि, आर्थिक तौर पर स्थायित्व लाएगा। वहीं शनि के मीन राशि में होने से आपपके लिए स्मार्ट प्लानिंग आपको लाभ देगी। इसका प्रभाव शनि साढ़ेसाती की राशियों के लिए थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है, लेकिन नीचे बताई गई राशियों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं।

इस नक्षत्र परिवर्तन से वृषभ राशि वालों को लाभ होगा। उनके इनकम के साधन बढ़ेंगे। आपको आर्थिक तौर पर तरक्की होगी। आपका पिछला निवेश आपको लाभ देगा। आपके पहले की गई कोशिशें आपको लाभ देंगी।

कर्क राशि वालों को करियर और पढ़ाई में लाभ होगा। लंबे समय के लिए पैसा कमाने के मौके आएंगे। यात्रा के जरिए आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। इस राशि वालों को शनि की कृपा मिलेगी।

तुला राशि वालों के लिए शनि आपको निवेश के जरिए लाभ कराएंगे। बिजनेसमैन को बिजनेस में प्रॉफिट होगा।

वृश्चिक राशि वालों के लिए पारिवारिक लाइफ में आर्थिक लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। आपको निवेश और रिअल एस्टेट से लाभ होगा। इस राशि वालों को शनि अपने स्किल्स में कुछ नया ऐड करके और अनुशासन के जरिए लाभ होगा।

मकर राशि वालों के लिए साइड के वैंचर से लाभ होगा। अपने साथ काम करने वालों से अच्छे संबंध बवेंगे।

मिथुन राशि वालों को जॉब में पहचान मिलेगी। आपको आपके काम के लिए इज्जत और प्रोफेशनली आप अच्छी तरह से स्टेबल हो पाएंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।