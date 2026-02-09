5 महीने तक शनि इन राशियों पर करेंगे खूब कृपा, राजा के समान हो जाएगा जीवन
साल 2026 में शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन कई लोगों के लिए राहत और फायदे लेकर आने वाला है। 17 मई 2026 को शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से निकलकर रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर 2026 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। यानी करीब 5 महीने तक शनि की चाल इन राशियों के लिए मददगार मानी जा रही है।
Horoscope Shani Nakshatra Parivartan 2026: साल 2026 में शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन कई लोगों के लिए राहत और फायदे लेकर आने वाला है। 17 मई 2026 को शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से निकलकर रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर 2026 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। यानी करीब 5 महीने तक शनि की चाल इन राशियों के लिए मददगार मानी जा रही है। ज्योतिष के अनुसार इस दौरान कुछ राशियों को करियर, कमाई और परिवार से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जिन लोगों को लंबे समय से मेहनत के बाद भी सही फल नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए यह समय राहत लेकर आ सकता है। आइए जानते हैं, 5 महीने तक शनि इन राशियों पर कृपा करेंगे शनि देव…
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए शनि का रेवती नक्षत्र में जाना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। पैसों से जुड़ी दिक्कतें धीरे-धीरे कम हो सकती हैं। लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी या बिजनेस में कोई बड़ा मौका मिल सकता है। कुछ लोगों को नई डील या अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के योग बन रहे हैं। सरकारी काम जो रुके हुए थे, उनमें भी गति आ सकती है। बातचीत करने का तरीका सुधरेगा, जिससे लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। मेहनत का फल मिलेगा और सेहत में भी सुधार महसूस हो सकता है।
धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए आने वाले 5 महीने राहत भरे हो सकते हैं। मन में चल रहा तनाव कम होगा और चीजें पहले से बेहतर होती नजर आएंगी। पैसों की स्थिति संभलेगी और खर्च पर कंट्रोल बन पाएगा। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छा मौका मिल सकता है। जो लोग नया काम या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय ठीक माना जा रहा है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और फैसले लेने में पहले से ज्यादा साफ सोच आएगी। विदेश में पढ़ाई या काम का सपना देख रहे छात्रों को भी अच्छी खबर मिल सकती है।
मकर राशि- मकर राशि वालों पर शनि देव की खास नजर रह सकती है। इस दौरान जीवन में कुछ अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। घर-परिवार से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर हो सकती है। पुरानी प्रॉपर्टी या जमीन-जायदाद से जुड़ा मामला आपके पक्ष में जा सकता है। किसी पुराने दोस्त से मदद या अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार में खुशी का माहौल बनेगा, शादी-ब्याह या किसी शुभ कार्यक्रम का न्योता मिल सकता है। पुराने संपर्क काम आएंगे और अटके काम पूरे होने के योग बनेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि